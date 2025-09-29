G4Media.ro
Victor Negrescu, europarlamentar PSD: Victoria pro-europenilor din Republica Moldova este un semnal…

Sursa Foto: Facebook/ Victor Negrescu

Victor Negrescu, europarlamentar PSD: Victoria pro-europenilor din Republica Moldova este un semnal pentru începerea negocierilor de aderare la UE

29 Sep

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu consideră că rezultatul alegerilor din Republica Moldova, unde forțele pro-europene au ieșit câștigătoare, reprezintă un moment-cheie pentru parcursul european al țării vecine.

„Cetățenii moldoveni au transmis un mesaj clar: își doresc un viitor european. Rezultatele arată că, în pofida provocărilor și a campaniilor de manipulare, forțele pro-europene au ieșit învingătoare”, a scris Negrescu pe Facebook.

Oficialul social-democrat subliniază că Uniunea Europeană trebuie să răspundă rapid prin aprobarea începerii negocierilor de aderare pe capitole, în contextul în care Republica Moldova „a dat o lecție de democrație și de reziliență lumii occidentale”, prin victoria pro-europenilor și prin eforturile președintei Maia Sandu.

Negrescu, care este vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de relația cu Republica Moldova, afirmă că sprijinul instituției europene pentru Chișinău va continua. El estimează că, „până la sfârșitul anului 2028, se pot finaliza negocierile de aderare la Uniunea Europeană”.

„Europa și România câștigă, iar Republica Moldova se îndreaptă spre un viitor comun cu Uniunea Europeană”, a mai transmis europarlamentarul PSD.

Context 

PAS, partidul președintei Maiei Sandu, a înregistrat o victorie categorică în alegerile cruciale din Republica Moldova de duminică. Moldovenii și-au ales noul Legislativ într-un scrutin cu miză crucială pentru viitorul și traseul pe care îl va urma Republica Moldova, scindată între Rusia tot mai agresivă și amenințătoare și posibilitatea de aderare la Uniunea Europeană.

După procesarea a 99% de voturi, PAS obține majoritatea în Parlament cu 55 de mandate, urmat de Blocul Electoral „Patriotic” cu 26 de mandate, Blocul „Alternativa” – 8, iar Partidul Nostru și Democrația Acasă – câte 6 mandate, transmite Ziarul de Gardă.

