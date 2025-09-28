Cine s-a aflat în spatele operațiunii speciale „diaspora”, care a vizat alegerile din Moldova: bani și conexiuni, inclusiv politice, la Chișinău, București și Moscova

O anchetă zdg.md arată cum sute de reprezentanți ai unor concurenți electorali în diaspora au fost ademeniți și racolați cu „salarii” a câte 300-500 de euro pe zi și cu „bonusuri” de până la 30 mii de euro, din același „Centru de operațiuni”.

ZdG a documentat tot procesul din interior, prezentând detalii despre persoane care stau în spatele operațiunii, despre conexiunile politice ale acestora la Chișinău și București, dar și despre urmele Rusiei, care au devenit vizibile cu doar o zi înainte de alegeri.

Duminică, 28 septembrie, reprezentanții partidelor din diasporă, care au fost recrutați dintr-un singur punct de comandă, vor fi echipați cu camere de corp achiziționate special pentru acest proces, care costă peste o mie de lei fiecare. ZdG a identificat faptul că, cel puțin o parte din echipamentul tehnic, a fost achitat de pe cardul unui bărbat de 35 de ani care locuiește în Germania, Gheorghe Zablodschi. El distribuie constant falsuri pe conturile sale de pe rețelele sociale și este un apropiat al fostei jurnaliste de televiziune Natalia Morari.

Zablodschi apare în fotografii și alături de Valeri Zabolotnîi, vicepreședintele Fondului internaţional pentru ajutorarea veteranilor şi invalizilor din sport (IFAVIS), înfiinţat, condus şi finanţat de controversatul „hoț în lege” Grigore Karamalak.

Un alt intermediar în procesul de racolare a fost un ex-polițist, Serghei Medic, cel care, la începutul lunii septembrie, fusese depistat la un hotel din Iași unde coordona activitatea unui așa-numit „Call Centru” de unde erau telefonați alegătorii din R. Moldova și li se spunea să voteze cu un anumit concurent la alegerile parlamentare din R. Moldova.

Totodată, printre cei care au racolat reprezentanți se regăsește și un vicepreședinte al partidului fondat de fostul vice prim-ministru român Liviu Dragnea, dar și o companie cercetată penal pentru trafic de ființe umane.

Ziarul de Gardă a colectat informații despre „operațiunea diaspora” cu ajutorul unui reprezentant infiltrat, prin mărturii ale cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare și ale unui coordonator care a acceptat să povestească detalii despre recrutare, bani, regulamente și candidații electorali implicați. Deși inițial oamenilor li se spunea că pot fi reprezentanți ai patru concurenți electorali, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), Noua Opțiune Istorică (NOI) și candidatul independent Andrei Năstase, persoana infiltrată de ZdG în rețea s-a regăsit într-o listă prealabilă de reprezentanți ai Blocului „Alternativa”. Concurenții electorali implicați au negat că au fost implicați într-o operațiune de colectare centralizată a reprezentanților.

Urmele Rusiei în toată această operațiune au devenit vizibile cu o zi înainte de alegeri. ZdG a aflat că rezultatele monitorizării urmează a fi centralizate pe un website găzduit de o companie condusă de frații Ivan și Iurie Neculițî din regiunea transnistreană, sancționați de Uniunea Europeană (UE) pentru facilitarea operațiunilor cibernetice sponsorizate de Federația Rusă și alte amenințări hibride destabilizatoare împotriva UE și a partenerilor săi. Compania celor doi a facilitat activitățile unui fost grup de criminalitate cibernetică cu sediul în Rusia, după ce grupul a fost destructurat și liderii acestuia au fost condamnați în SUA.

Începând cu luna august, pagina de Facebook Lumen Personal, care ulterior a fost redenumită în HumanGo, a început să ruleze reclame sponsorizate pe Meta cu îndemnuri către cetățenii R. Moldova „stabiliți în diferite țări din Europa”, de a deveni observatori pe 28 septembrie, în cadrul unui „eveniment important”. „Ai ocazia să faci parte din proces și să primești o remunerație între 500 de euro și 30 000 de euro, în funcție de implicare (…) Plata: cash imediat după finalizare”, se preciza în postările sponsorizate. Citește toate detaliile pe zdg.md