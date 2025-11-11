Republica Moldova poartă discuţii cu Lukoil privind răscumpărarea infrastructurii energetice de la aeroportul Chişinău / Lukoil ar trebui să îşi înceteze operaţiunile în Moldova până la 21 noiembrie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guvernul Republicii Moldova a început discuţiile cu compania rusă Lukoil pentru achiziţionarea infrastructurii energetice de la Aeroportul Internaţional Chişinău, ca parte a procesului de implementare a sancţiunilor americane impuse luna trecută, a anunţat marţi directorul aeroportului, Sergiu Spoială, relatează Reuters, conform News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Acesta a declarat că nu există riscul ca aeroportul să rămână fără combustibil de aviaţie după ce executivul a propus, luni, preluarea instalaţiilor Lukoil.

”Am emis o propunere în numele aeroportului şi negocierile sunt acum în desfăşurare. Analizăm mai multe scenarii şi cred că lucrurile merg bine. Suntem într-un stadiu avansat, dar este prea devreme pentru concluzii. Mă aştept să avem rezultate în următoarele trei zile”, a spus Spoială presei.

Lukoil-Moldova nu a dorit să comenteze informaţia.

Guvernul de la Chişinău, condus de o administraţie pro-europeană, a precizat că intenţionează să răscumpere infrastructura Lukoil de la aeroport, inclusiv depozitele de combustibil, pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu kerosen. Ministerul Energiei a anunţat că urmăreşte o soluţie ”cât mai avantajoasă pentru statul moldovean”.

Săptămâna trecută, ministrul Energiei Dorin Junghietu a declarat că Lukoil va trebui să îşi înceteze operaţiunile în Moldova până la 21 noiembrie, în conformitate cu sancţiunile impuse de Statele Unite companiei ruse, acuzată de legături economice cu războiul din Ucraina.

Executivul de la Chişinău a transmis totuşi o cerere de exceptare temporară pentru a evita perturbări majore în aprovizionarea populaţiei.

Lukoil-Moldova operează în prezent o reţea de 110 staţii de alimentare cu benzină şi motorină şi deţine singurele facilităţi de alimentare pentru aeronave din ţară.