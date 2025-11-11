Kelemen Hunor, în caz că CSM întârzie avizul pe legea pensiilor magistraților, iar Guvernul nu va putea respecta termenul de 28 noiembrie impus în PNRR: Chiar nu avem ce face. Dacă durează 30 de zile, trebuie să așteptăm

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus în emisiune la cotidianul.ro că a citit motivarea CCR pentru decizia de acum o lună, de respingere a legii pensiilor magistraților, și că problemele semnalate au fost pe procedură, nu pe fond, ca atare, legea trebuie trimisă la CSM, pentru avizul consultativ, iar dacă instituția întârzie să răspundă, Guvernul nu poate face decât să aștepte. „Asta este, trebuie să așteptăm, nu avem ce face”, a comentat Kelemen Hunor, în contextul în care există presiune privind respectarea termenului de 28 noiembrie, asumat ca angajament în PNRR pentru reformarea legii pensiilor magistraților, condiție esențială pentru deblocarea fondurilor europene.

Reamintim că mai multi reprezentanți PSD au amenințat că îi vor cere demisia lui Ilie Bolojan din funcția de premier, dacă angajamentul din PNRR nu va putea fi respectat, iar România va pierde o tranșă de circa 230 de mil de euro.

„Domnul Bolojan va putea decide el ce va face, la un moment dat. Eu ce pot spune e că dacă CSM ne ține 30 de zile pentru aviz nu avem ce face, trebuie să așteptăm”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a reamintit că propunerile din proiect nu necesită modificări majore: „Sigur, se poate să schimbăm, de exempl,u la perioada de tranziție, în loc de 1o ani să fie 15 ani, deși eu cred că așa cum 10 ani sunt constituționali și 15 ani sunt…Apoi mai e acel plafon (privind valoarea pensiei – n.red), nu cred că trebuie făcut compromis. Nicăieri în Europa pensia nu e mai mare de 70% din venitul net (…) Am înțeles că sunt probleme, că veniturile la magistrați sunt foarte diferite, dar în acest moment, principiul e important, baza. Magistratul e și el un om ca toți ceilalți în stat (…) Dacă stabilesti la 70% pragul, de ce este mai constituțional 70% dar nu și 75%? În Europa avem acel tabel comparativ, toate pensiile magistraților au acest prag între 60 pana la 70% din venitul net. Noi am zis să mergem la maxim, 75%, să fim primii în ceva, daca nici așa nu e bine…”