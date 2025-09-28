G4Media.ro
Premierul Republicii Moldova Dorin Recean anunţă tentative de atac cibernetic/ Aproximativ 4000…

Dorin recean, premier republica moldova
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Premierul Republicii Moldova Dorin Recean anunţă tentative de atac cibernetic/ Aproximativ 4000 de site-uri nu funcţionează

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunţat că aproximativ 4000 de site-uri nu funcţionează. Potrivit oficialului, situaţia a apărut după ce Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică (STISC), instituţie subordonată Guvernului, a fost nevoit să blocheze o platformă în urma unui atac cibernetic masiv. Recean a precizat că atacul vizează infrastructura aferentă procesului electoral destinat alegerii Parlamentului.

”Ieri şi azi infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă mai multor tentative de atac cibernetic. E vorba, în special, de CEC.md, precum şi mai multe secţii de vot din afara ţării. Toate atacurile au fost detectate şi neutralizate în timp real, fără afectarea procesului electoral”, a anunţat pe Facebook şeful Executivului de la Chişinău.

El a precizt că, în prezent, STISC a blocat platforma host.md din cauza unui atac cibernetic masiv. Prin urmare, circa 4000 de site-uri nu sunt funcţionale.

”Atacurile sunt orchestrate simultan cu scopul de a supra-încărca reţeaua STISC, care deserveşte CEC şi altă infrastructură electorală”, a explicat Recean.

Autorităţile din Republica Moldova au anunţat deja că iau în calcul, în contextul alegerilor parlamentare de dunminică, scenarii care includ întreruperea curentului, alarme false cu bombă, atacuri cibernetice,violenţe stradale şi acte de vandalism. Nu admitem ca furtul de voturi şi acţiunile de destabilizare ruseşti să devină „lovitură de stat electorală”. ”Scopul unic al tuturor instituţiilor este de NU admite ca furtul de voturi şi acţiunile de destabilizare ruseşti să devină o „lovitură de stat electorală”, transmite Executivul de la Chişinău.

