G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Traian Băsescu: Este ora! Tricolorul la catarg! 28 Septembrie 2025 va fi…

Traian Băsescu
Sursa foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Traian Băsescu: Este ora! Tricolorul la catarg! 28 Septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin

Articole28 Sep • 380 vizualizări 0 comentarii

Fostul preşedinte Traian Băsescu a postat pe pagina sa Facebook un mesaj cu ocazia alegerilor parlamentare de duminică, din Republca Moldova, afirmând că ”va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin”, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Este ora! Tricolorul la catarg! 28 Septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin. Să ne vedem cu bine pe 29 Septembrie când pro-europenii vor continua să guverneze pentru ţara şi poporul lor”, a scris Băsescu.
 

Băsescu, afirma, în urmă cu două săptămâni, referindu-se la alegerile parlamentare din 28 septembrie, din Republica Moldova, că pe 28 septembrie, seara, ”Putin şi ai lui pot fi la graniţa României”, subliniind că viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul celor din diaspora.
 

Alegerile pentru cei 101 deputaţi ai Parlamentul Republicii Moldova, unicul organ legislativ al ţării, au loc duminică.

Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puţin o treime dintre alegătorii înscrişi pe listele electorale (adică puţin peste un milion de alegători).

Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova atrag un interes deosebit, pentru că soarta acestei mici ţări este considerată esenţială pentru viitorul Europei şi are valoare de simbol pentru încleştarea dintre Occident şi ambiţiile imperialiste ale Moscovei, o confruntare ce se duce pe terenul războiului hibrid.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Cine s-a aflat în spatele operațiunii speciale „diaspora”, care a vizat alegerile din Moldova: bani și conexiuni, inclusiv politice, la Chișinău, București și Moscova

Articole28 Sep • 467 vizualizări
0 comentarii

Dominic Fritz: Mâine, Preşedinta Maia Sandu are nevoie de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european. Şi la Timişoara se poate vota. Dacă ai colegi sau cunoscuţi care pot vota mâine, spune-le că îi susţii. Fiecare vot e o declaraţie de libertate

Articole27 Sep • 172 vizualizări
1 comentariu
Natalia Bejan, Directoare Invest Moldova
Natalia Bejan, Directoare Invest Moldova / Sursa: PRnews

INTERVIU Investitorii români și moldoveni așteaptă cu sufletul la gură rezultatul alegerilor din Republica Moldova. Natalia Bejan, directoarea Invest Moldova: „Sunt patru ani decisivi, suntem siguri că vom reuși să aderăm la Uniunea Europeană”

Articole27 Sep
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.