Nicuşor Dan: Respectul nostru pentru votul de ieri al basarabenilor, care a arătat demnitate, maturitate şi curaj în faţa unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum / România va continua să ajute Moldova în parcursul său european

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, luni, după rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, respectul nostru pentru votul de ieri al basarabenilor, care a arătat demnitate, maturitate şi curaj în faţa unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum. Şeful statului a mai afirmat că România va continua să ajute Moldova în parcursul său european, transmite News.ro.

”Respectul nostru pentru votul de ieri al basarabenilor, care a arătat demnitate, maturitate şi curaj în faţa unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum”, este mesajul preşedintelui Nicuşor Dan.

El a ţinut să îi asigure pe toţi cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de opinia lor politică, de faptul că România va continua să ajute Moldova în parcursul său european şi va continua proiectele care să aducă prosperitate şi o calitate a vieţii mai bună pentru Basarabeni.

Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), înfiinţat de preşedinta Moldovei, Maia Sandu, ar putea păstra majoritatea în parlament după alegerile din 28 septembrie, în urma redistribuirii mandatelor parlamentare, scrie TASS citând datele preliminare ale Comisiei Electorale Centrale comunicate după procesarea a 99,12% din procesele-verbale.

Anterior, în cursul nopţii, agenţia de presă oficială a statului rus se grăbise să anunţe victoria formaţiunilor de opoziţie, deşi cita doar datele din ţară, fără diaspora.