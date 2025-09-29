România riscă să nu atingă pe deplin ţintele de reciclare pentru 2025, arată un raport al Agenţiei Europene de Mediu

România riscă să nu atingă pe deplin ţintele de reciclare pentru deşeurile municipale şi de ambalaje pentru 2025 iar în unele zone, resursele de apă şi sistemele hidrologice sunt supuse stresului, mai ales în perioade de secetă şi variabilitate climatică, arată raportul „Starea mediului în Europa 2025”, publicat luni de Agenţia Europeană de Mediu, transmite Agerpres.

Potrivit Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, presiunea asupra biodiversităţii şi sănătatea ecosistemelor rămân teme sensibile, din cauza agriculturii intensive, fragmentării habitatelor şi utilizării terenurilor. În plus, dezvoltarea economică necesită investiţii majore în tehnologii curate, tranziţie energetică şi adaptare la schimbările climatice – transformarea clădirilor, modernizarea infrastructurii, electrificarea transporturilor.

Raportul citat în comunicatul Ministerului Mediului menţionează şi progresele realizate de România, unul dintre aceste puncte pozitive fiind că ţara a adoptat o strategie pe termen lung care urmăreşte reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi tranziţia către o economie neutră climatic până în 2050.

Tot la capitolul plusuri este şi faptul că Planul naţional integrat energie-mediu (NECP 2021-2030) este în curs de actualizare, în vederea alinierii cu ambiţiile europene şi cu strategia pe termen lung şi în multe oraşe reşedinţă de judeţ, prin utilizarea datelor de teledetecţie, s-au estimat suprafeţe considerabile acoperite de vegetaţie urbană, reflectând preocuparea pentru spaţii verzi urbane.

România a înregistrat îmbunătăţiri la nivel de management al deşeurilor şi reciclare, sub influenţa legislaţiei UE şi a mecanismelor de avertizare timpurie legate de ţintele de reciclare municipală şi pentru ambalaje, precizează Ministerul Mediului.

„Acest raport ne arată, încă o dată, că natura nu mai poate aştepta. România are obligaţia să accelereze măsurile de refacere a biodiversităţii, de gestionare sustenabilă a resurselor de apă şi de sprijinire a comunităţilor în faţa schimbărilor climatice. Protejarea mediului nu este o cheltuială, ci o investiţie în sănătatea oamenilor, în competitivitatea economiei şi în siguranţa generaţiilor viitoare”, a declarat ministra de resort, Diana Buzoianu, în comunicat.

Potrivit raportului privind starea mediului, Uniunea Europeană a înregistrat progrese semnificative în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în îmbunătăţirea calităţii aerului şi în creşterea ponderii energiilor regenerabile, însă starea generală a mediului rămâne îngrijorătoare.

Documentul arată că natura este în continuare supusă degradării, exploatării excesive şi pierderii biodiversităţii, iar schimbările climatice se intensifică într-un ritm alarmant, cu efecte directe asupra sănătăţii, securităţii şi economiei europene. Europa este continentul cu cea mai rapidă creştere a temperaturilor la nivel global, iar evenimentele meteorologice extreme din ultimii ani – inundaţii, incendii forestiere, secete – demonstrează vulnerabilitatea ecosistemelor şi a comunităţilor noastre.

Totodată, raportul subliniază că atingerea obiectivului de neutralitate climatică până în 2050 depinde de o gestionare mai responsabilă a resurselor de apă, a terenurilor şi a biodiversităţii, precum şi de accelerarea implementării Pactului verde european.

AEM publică un raport privind starea mediului o dată la cinci ani, astfel cum se prevede în regulamentul său. Mediul european 2025 este al şaptelea raport de acest tip publicat de AEM din 1995. Acesta furnizează informaţii ştiinţifice solide referitoare la modul de răspuns în faţa provocărilor majore şi complexe cum ar fi schimbările climatice, pierderea biodiversităţii şi poluarea aerului şi a apei.

Raportul a fost elaborat în colaborare cu Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (Eionet) din cadrul AEM.