Hamilton, primul test pe simulator cu monopostul Ferrari 2026

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Lewis Hamilton și Charles Leclerc au condus pe simulator monopostul Ferrari pentru 2026, iar senzația lăsată a fost una plăcută pentru multiplul campion mondial, transmite f1oversteer.com.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Lewis le-a comunicat deja inginerilor Scuderiei că mașina se simte mult mai bine decât SF-25, monopostul care continuă să-i dea atâtea probleme de cap lui Hamilton.

Prima ieșire pe pistă se așteaptă să fie cea de la Barcelona, din ianurie anul viitor, din testul privat.

Hamilton a ieșit și a lăsat să se înțeleagă faptul că are un contract valabil până la finalul lui 2027 cu Ferrari, dar acesta se poate modifica (termina înainte de termen) în cazul în care britanicul înregistrează aceleași rezultate modeste și în 2026.

Există zvonuri că Scuderia este pregătită să-i plătească lui Lewis despăgubiri pentru o eventuală încheiere a înțelegerii înainte de termen.

Presiunea pe Lewis este mai mare ca niciodată, transmite sursa citată.

Un lucru e însă clar: Hamilton este mulțumit de varianta preliminară a monopostului Ferrari pentru 2026.

Conform F1Actu, Ferrari plănuiește o „iarnă liniștită” la Maranello.

În unele cercuri din lumea F1, Scuderia este văzută favorită pentru 2026, alături de Mercedes.

Cele două rivale vor avea, cel puțin în aparență, cele mai puternice motoare pentru revoluția tehnologică din Formula 1 de anul viitor.

Senzația generală este una bună pentru monopostul din 2026, atât Hamilton cât și Leclerc fiind de acord cu acest lucru.

Clasamentul piloților după cursa din Brazilia

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 341 George Russell (Mercedes) 276 Charles Leclerc (Ferrari) 214 Lewis Hamilton (Ferrari) 148 Kimi Antonelli (Mercedes) 122 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43 Isack Hadjar (Racing Bulls) 43 Oliver Bearman (Haas) 40 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Carlos Sainz (Williams) 38 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 398 RedBull 366 Ferrari 362 Williams 111 Racing Bulls 82 Aston Martin 72 Haas 70 Kick Sauber 62 Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1