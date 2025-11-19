Aproape un sfert dintre unguri s-au confruntat cu desființarea unui serviciu medical de stat de care aveau nevoie

Aproape jumătate dintre cetățenii Ungariei care caută un medic specialist s-au confruntat recent cu faptul că nu au reușit să obțină o programare într-un termen rezonabil, arată publicația ungară Népszava, citată de Rador. Conform unui sondaj reprezentativ efectuat la solicitarea ziarului „Népszava” de Publicus, în această toamnă, majoritatea cetăţenilor ungari (69%) au experiență recentă în ceea ce înseamnă disponibilitatea serviciilor de sănătate de stat.

Ei au încercat să obțină un diagnostic sau un examen medical şi în ultimul an. Însă, mai mult de două cincimi dintre ei (43%) nu au reușit într-un termen rezonabil.

Susținătorii partidelor de guvernământ au relatat despre astfel de eșecuri într-o măsură mult mai mică (27%) decât susținătorii opoziției (49%).

Experiențele celor care nu sunt angajați politic au fost mai apropiate de cele ale celor din urmă: 46% dintre aceștia nu au reușit să obțină o programare la un specialist într-un termen acceptabil.

Motivul pentru care se așteaptă la cozi tot mai des în sistemul public de sănătate este cel mai adesea limitarea sau lipsa capacității. Acest lucru este evident și în majoritatea cazurilor când un cabinet medical sau o secție a unui spital este închisă temporar sau pe termen nelimitat.

Portalul de investigaţie Direkt36 a publicat săptămâna trecută un articol care oferă date noi. Potrivit acestuia, în 2024, 8,4% din totalul paturilor de spital nu puteau primi pacienți, iar în instituțiile din Budapesta această rată depășea 10%.

O sursă familiarizată cu funcționarea managementului medical, a declarat portalului că instituțiile sunt supuse unei presiuni enorme pentru a nu dezvălui deficitul de specialiști, motiv pentru care încearcă să „acopere” reducerea forțată a capacității prin închiderea de secţii și unități spitalicești.

Sondajul realizat de Publicus a dorit să afle în ce măsură este populaţia afectată direct de dispariția serviciilor, iar rezultatul a fost că aproape un sfert (22%) dintre cei chestionați s-au confruntat cu desfiinţarea unui serviciu medical de stat de care aveau nevoie de personal în anul precedent.

Suspendarea serviciilor nu se datorează doar lipsei de medici, ci și unei lipse tot mai mari de asistenţi medicali. Potrivit estimării preşedintelui Camerei Profesioniștilor din Domeniul Sănătății din Ungaria, Zoltán Balogh, există o lipsă de aproximativ 14.000 de asistenţi medicali în sistemul de îngrijire pentru adulți.

La conferința de toamnă din acest an a Asociației Spitalelor din Ungaria, el a avertizat și asupra altor semne prevestitoare. De exemplu asupra faptului că, dacă „nu reușim să atragem mai mulți tineri la patul pacientului, personalul medical, care are în prezent o vârstă medie de 47 de ani, ar putea îmbătrâni serios, deoarece peste douăzeci de mii de profesioniști aparțin deja grupei de vârstă de peste 50 de ani”. În plus, numărul membrilor activi aflaţi în evidenţa Camerei Profesioniștilor din Domeniul Sănătății a scăzut cu câteva mii în ultimul an.

Şi cea mai recentă ediție a podcastului „Szike” al „Népszava”, care va difuzat miercuri, încearcă să răspundă la întrebarea cum se poate întâmpla ca patru din șase asistenţi medicali care aplică pentru posturi vacante la o instituție din centrul Ungariei să renunțe în decurs de o săptămână și jumătate.

Potrivit spcialistului Tibor Pápai, care predă și educație pentru adulți, care vorbește în cadrul emisiunii, organizațiile profesionale aduc numeroase programe în școli pentru a atrage tineri, dar dacă părintele nu este prezent la acestea, atunci șansele lor de recrutare cu succes sunt mici. „La alegerea carierei părinţii sunt cei care pun punctul pe i. Nu copilul decide, în majoritatea cazurilor este părintele, care aude peste tot că asistența medicală nu este un loc bun”, a adăugat Tibor Pápai.

Opinia caracteristică a părinților reiese și din studiul realizat de Publicus, care a vrut să obţină un răspuns de la cei chestionaţi la întrebarea, dacă, în cazul în care copilul lor s-ar confrunta acum cu o alegere de carieră, i-ar recomanda să studieze asistența medicală?

La această întrebare doar 30% dintre părinți au răspuns afirmativ, în timp ce 54% au spus categoric nu. Susținătorii FIDESZ-KDNP au o opinie mai bună decât media despre perspectivele unei cariere în domeniul asistenței medicale, 42% declarând că și-ar dori să-și vadă copilul „lângă paturile de spital” în viitor. Susținătorii opoziției și cei neafiliați sunt la fel de rezervați în această privință, doar 29%, respectiv 30% consideră cariera de asistență medicală o alegere bună pentru copilul lor.

Traducerea Rador: Rozália Gănciulescu