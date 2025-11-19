G4Media.ro
Doi bărbaţi şi o femeie, cu afecţiuni psihice, puşi la muncă de…

perchezitii ISCTR Timis
Doi bărbaţi şi o femeie, cu afecţiuni psihice, puşi la muncă de o persoană care le lua şi indemnizaţiile lunare de handicap / Percheziţii la locuinţa acesteia, din judeţul Olt, pentru trafic de persoane

Articole19 Noi 0 comentarii

Poliţiştii şi procurorii fac, miercuri dimineaţă, percheziţii la locuinţa unei persoane acuzate că ar fi pus zilnic la muncă doi bărbaţi şi o femeie, toţi trei cu afecţiuni psihice. Potrivit anchetatorilor, presupusul exploatator le lua celor trei victime şi indemnizaţiile lunare de handicap pe care le primeau acestea, profitând de starea lor vulnerabilă, transmite News.ro.

IPJ Olt informează că miercuri poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Olt, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Olt, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, într-o cauză privind traficul de persoane.

Din actele de urmărire penală a reieşit că o persoană, profitând de starea de vulnerabilitate a trei persoane (doi bărbaţi şi o femeie), cauzată de afecţiuni psihice (încadrate medical cu grad de handicap), le-ar fi recrutat şi adăpostit în gospodăria sa, unde le-ar fi supus la muncă zilnică forţată.

De asemenea, persoana în cauză ar fi încasat, fără drept, indemnizaţiile primite lunar de către victime, ca urmare a încadrării în grad de handicap.

Audierile se desfăşoară la sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Olt.

Acţiunea este realizată cu sprijinul poliţiştilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt şi jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Articole10 Dec 2024
