Ultimul cinema de cartier din București împlinește 90 de ani și renaște #LocCuLoc (Parteneriat)

Ultimul cinema de cartier din București împlinește 90 de ani și renaște #LocCuLoc

Cinema Europa, ultimul cinema de cartier al Bucureștiului, împlinește anul acesta 90 de ani de la înființare și marchează momentul printr-un eveniment aniversar special organizat astăzi, 19 noiembrie, și prin lansarea campaniei #LocCuLoc – un program amplu de renovare prin care sala va fi reconstruită scaun cu scaun, cu sprijinul comunității și al partenerilor.

Înființat în 1935, Cinema Europa (fostul Miorița) este unul dintre puținele spații cinematografice interbelice care au supraviețuit în București. Acum nici 12 luni, clădirea se afla într-o stare avansată de degradare, cu o sală aproape complet goală și riscul real de a fi pierdută definitiv. Preluat de Asociația Sustin.org, cinematograful a trecut în ultimul an printr-un proces accelerat de revitalizare, ajungând la peste 400 de filme proiectate, 50.000 de spectatori, zeci de weekenduri tematice și o comunitate activă de voluntari care ține locul viu, seară de seară.

Campania #LocCuLoc, lansată cu ocazia aniversării de 90 de ani, reprezintă următoarea etapă majoră în reabilitarea cinematografului. Proiectul propune o reconstruire integrală a sălii, scaun cu scaun, iar fiecare „loc adoptat” susține direct modernizarea infrastructurii: de la reparații generale ale clădirii la amenajarea foaierului, recondiționarea sălii și modernizarea completă a echipamentului tehnic de proiecție.

Eveniment aniversar pe 19 noiembrie, la Cinema Europa

Aniversarea de 90 de ani este marcată astăzi, 19 noiembrie, printr-un eveniment special găzduit chiar la Cinema Europa (Calea Moșilor 127). Seara, de la ora 18:00, publicul este așteptat cu muzică live și un welcome drink, într-o atmosferă inspirată de anii ’20, pentru a celebra poveștile care au ținut cinematograful în viață și comunitatea care l-a readus pe hartă.

Începând cu ora 19:00, reprezentanții Asociației Sustin.org, voluntarii Cinema Europa și Irina-Margareta Nistor, Ambasador Cinema Europa, vor spune povestea locului – de la un cinema aproape abandonat la un spațiu cultural care, în numai un an, s-a transformat într-o comunitate vie, cu sala plină weekend de weekend. Seara continuă cu proiecția filmului Midnight in Paris, o alegere simbolică, un film despre memorie, artă și locuri care își păstrează sufletul, la fel ca Cinema Europa, și se încheie cu socializare în foaier pe ritmul muzicii live în stilul anilor ’20.

Campania #LocCuLoc: un plan de renovare în trei etape, cu sprijinul comunității

În aceeași seară va fi lansată oficial campania #LocCuLoc – inițiativa prin care fiecare spectator poate contribui direct la reconstrucția cinematografului. Aceasta reprezintă următoarea etapă majoră în reabilitarea cinematografului și propune o reconstruire integrală a sălii, scaun cu scaun, astfel că fiecare „loc adoptat” susține direct modernizarea infrastructurii: de la confortul scaunului, la tratamente acustice, ecran, sunet, lumini, foaier și sistemul tehnic de proiecție.

Investiția totală estimată este de 760.000 EUR, structurată în trei etape:

Etapa 1 – Start & Proiecție activă (220.000 EUR): reparații generale, recondiționarea scaunelor, amenajarea foaierului, achiziția proiectorului principal.

(220.000 EUR): reparații generale, recondiționarea scaunelor, amenajarea foaierului, achiziția proiectorului principal. Etapa 2 – Confort & Infrastructură (320.000 EUR): modernizarea completă a sălii, sisteme HVAC, instalații electrice și tratamente acustice.

(320.000 EUR): modernizarea completă a sălii, sisteme HVAC, instalații electrice și tratamente acustice. Etapa 3 – Experiență completă (220.000 EUR): sistem audio Dolby, ecran nou, afișaj digital și înlocuirea completă a scaunelor.

Prin #LocCuLoc, companiile și persoanele fizice pot contribui direct la reabilitarea cinematografului, prin pachete dedicate; de la adoptarea unui scaun individual, însoțită de recunoaștere publică și acces la evenimentele cinematografului, și până la pachete dedicate pentru companii, care includ vizibilitate extinsă, branding în sală și posibilitatea de a organiza evenimente private.

„Când am intrat prima oară în Cinema Europa, era mai mult o fantomă de cinema decât un loc viu: scaune vechi, sală aproape goală, niciun semn că aici s-ar mai putea întâmpla ceva relevant. Într-un an, publicul și voluntarii au demonstrat exact contrariul. Campania #LocCuLoc este felul în care trecem de la improvizație la reconstrucție serioasă: nu mai reparăm pe bucăți, ci refacem sala cap-coadă, scaun cu scaun, împreună cu cei care cred că un astfel de loc merită salvat,” a povestit Costin Crețulescu, co-fondator Sustin.org.

„Noi vedem Cinema Europa, în fiecare weekend, din sală: de la primele aplauze după un film bun până la copiii care descoperă pentru prima dată un ecran mare. #LocCuLoc înseamnă să pui în spatele acestor momente o infrastructură pe măsură. Fiecare scaun adoptat înseamnă o declarație că Bucureștiul are încă nevoie de cinematografe de cartier și că spațiile culturale de patrimoniu pot fi salvate cu sprijinul comunității. Dacă reușim aici, arătăm că modelul poate fi replicat și în alte locuri uitate de pe harta orașului,” a explicat Andrei Gâțu, co-fondator Sustin.org.

DESPRE SUSTIN.ORG

Sustin.org este o organizație non-profit dedicată dezvoltării educației și culturii în România, prin proiecte care conectează comunități, profesori, copii, artiști și instituții publice. Misiunea noastră este de a crea contexte în care copiii și tinerii să aibă acces la resurse de învățare moderne, povești relevante și experiențe culturale de calitate.

Lucrăm la intersecția dintre creativitate, tehnologie și educație, sprijinind inițiative care reduc inechitățile și promovează incluziunea. Colaborăm cu parteneri instituționali, corporații și ONG-uri pentru a transforma idei în proiecte cu impact real: de la campanii de fundraising, la dezvoltare de conținut educațional, programe pentru școli și evenimente culturale.

Ne ghidăm activitatea prin transparență, profesionalism și o înțelegere profundă a nevoilor comunităților pe care le servim. Sustin.org construiește punți între generații și domenii – literatură, film, tehnologie, educație –, cu scopul de a oferi copiilor și tinerilor acces la povești, competențe și experiențe care îi inspiră să devină cetățeni creativi și implicați.