N-au înțeles nimic. Un nou aparatcik PSD pus să gestioneze alegerile după dezastrul din 2024

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Deși valul anti-sistem i-a măturat deja jumătate din electorat, PSD continuă operațiunea de colonizare politică a instituțiilor. E rețeta ultimilor 35 de ani, în ciuda asigurărilor lui Sorin Grindeanu că a înțeles avertismentul de la ultimele alegeri. N-a înțeles nimic. Îl trimite la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe Adrian Țuțuianu, un aparatcik de manual, un Toni Greblă reloaded.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Atenție, nu contest calitățile profesionale de jurist ale dlui Țuțuianu. E un bun profesionist, o spun oameni care au lucrat cu el. Are școala făcută la timpul ei, un doctorat la Universitatea din București, știe legislație și administrație. Dar la fel era și Toni Greblă. Aici e vorba despre firele groase care îl leagă de partid și care – experiența ultimilor 35 de ani ne-a demonstrat – vor face ca în momentele decisive deciziile lui să fie chestionabile.

Așa a ajuns iar o instituție esențială în alegeri sub controlul PSD, tocmai când neîncrederea publicului în instituții și în corectitudinea alegerilor e la apogeu. Anularea scrutinului prezidențial și celebrul hocus-pocus făcut de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă cu datele alegerilor din 2024 sunt ferment puternic pentru frustrarea unei părți semnificative a electoratului.

Votul și buna organizare a alegerilor sunt temelia democrației, condiția zero pentru încrederea cetățenilor într-un stat. Am văzut cu toții ce au făcut în 2024 Toni Greblă la șefia AEP și PSD la putere. Au distorsionat alegerile, au mutat datele scrutinelor după calcule partinice până când au scos din sărite milioane de votanți.

Greblă, PSD și PNL au alimentat prin deciziile lor teoriile conspirației și sentimentul profund că elita politico-instituțională a transformat alegerile într-o afacere închisă. Adăugați propaganda rusă la nemulțumirea populară și aveți explicația votului de la prezidențialele și parlamentarele din 2024.

În loc să înțeleagă mesajul transmis de electorat, PSD l-a ignorat. L-a sfidat. Cu complicitatea celorlalte partide din coaliție – PNL, USR și USMR, care l-au votat marți în Parlament.

Cariera politică a lui Țuțuianu e trasă la indigo cu cea a lui Toni Greblă. Țuțuianu, jurist de profesie, a fost consilier județean, senator, șeful Consiliului Județean Dâmbovița, ministrul Apărării în guvernul Grindeanu, secretar general adjunct al Guvernului.

Adrian Țuțuianu e prototipul aparatcikului PSD-ist: soldat credincios al partidului, trimis oriunde e nevoie de un specialist care să servească interesele clientelei politice. El datorează partidului aproape tot, așa că a servit partidul indiferent de poziția în care a fost pus.

Un singur exemplu: a supervizat din cadrul Secretariatului General al Guvernului politizareaAMEPIP, super-agenția care gestionează toate companiile cu capital de stat. Din cauza concursurilor măsluite la AMEPIP, cu câștigători politici, România e pe cale să piardă 330 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Cu acest om de partid ca șef, Autoritatea Electorală Permanentă va avea probleme majore de credibilitate atât la organizarea alegerilor, cât și la gestionarea fondurilor guvernamentale pentru partide.

AEP împarte banii de le buget și dă sancțiuni. De exemplu, instituția se pregătește de litigii cu AUR și cu președintele Nicușor Dan referitor la modul în care au folosit banii publici în ultimele alegeri. Cum se va comporta instituția față de PSD, dat fiind că e condusă de un PSD-ist? Dar față de restul competitorilor politici? Semnele de întrebare vor fi legitime, iar opoziția va avea un subiect valid.

Acesta e genul de numire care erodează puternic încrederea în democrație, am scris-o și la numirea lui Toni Greblă de către coaliția Ciolacu-Ciucă în 2023. Dar ADN-ul corupt al acestor partide le condamnă să repete toate greșelile. N-au învățat nimic din haosul pe care l-au provocat anul trecut.