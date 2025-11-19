G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Biletele de tren se vor scumpi cu aproape 10%, de la jumătatea…

calatorii, trenuri, CFR
Sursa: Dreamstime

Biletele de tren se vor scumpi cu aproape 10%, de la jumătatea lunii decembrie

Articole19 Noi 0 comentarii

Biletele de tren se vor scumpi cu 9,88% odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor, respectiv 14 decembrie, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Odată cu planul nou de mers (al trenurilor – n. r.) se indexează cu rata inflaţiei. Asta este legea, alte bilete mai scumpe nu vor fi, decât indexate cu rata inflaţiei la jumătatea lunii decembrie”, a declarat, miercuri, directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa.

Potrivit reprezentanţilor Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF), procentul cu care se va indexa preţul biletelor este de 9,88%, conform Buletinului INS nr. 260/13.10.2025, unde este stabilit indicele preţurilor de consum (IPC).

„Cu acest procent se vor actualiza şi tarifele de călătorie”, au spus aceştia.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Călătorii nu vor putea cumpăra bilete online luni, între orele 9.00 şi 13.00, anunță CFR Călători / Aplicaţia va fi oprită pentru lucrări de mentenanţă

Articole19 Sep 2025
0 comentarii

Dosar penal la CFR Călători: Compania este suspectată că nu a plătit în termen legal taxele datorate statului / S-au cerut mai multe documente

Articole11 Iul 2025
1 comentariu

CFR Călători anunţă posibile întârzieri în circulaţia trenurilor din cauza caniculei

Articole4 Iul 2025
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.