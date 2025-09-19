G4Media.ro
Călătorii nu vor putea cumpăra bilete online luni, între orele 9.00 şi…

Călătorii nu vor putea cumpăra bilete online luni, între orele 9.00 şi 13.00, anunță CFR Călători / Aplicaţia va fi oprită pentru lucrări de mentenanţă

Călătorii nu vor putea cumpăra bilete online, luni, între orele 9:00 şi 13:00, deoarece aplicaţia va fi oprită pentru lucrări complexe de mentenanţă, informează CFR Călători, transmite Agerpres.

„Aplicaţia de cumpărare online a biletelor va fi oprită pentru lucrări complexe de mentenanţă. Pasagerii care au achiziţionat bilete online pentru efectuarea călătoriei în data de 22 septembrie 2025 vor putea călători prezentând în tren, digital sau fizic, biletul format pdf primit prin mail sau descărcat din aplicaţie înainte de ora 9:00 a zilei de 22 septembrie 2025”, se menţionează în comunicat.

De asemenea, călătorii care au cumpărate bilete online şi care doresc modificarea/renunţarea călătoriei o pot face în afara acestui interval de întrerupere.

