Armata israeliană anunţă că cele trei cadavre primite vineri nu sunt cele ale unor ostatici
Cele trei cadavre neidentificate provenind din Gaza, predate Israelului vineri seară prin intermediul Crucii Roşii, nu sunt cele ale ostaticilor răpiţi pe 7 octombrie 2023 de gruparea islamistă palestiniană Hamas, a declarat sâmbătă pentru AFP un purtător de cuvânt al armatei israeliene, transmite Agerpres.
O sursă militară indicase încă de vineri seară, la momentul predării, că nu credea că respectivele rămăşiţe umane erau ale unor ostatici.
Hamas a returnat până acum rămăşiţele a 17 dintre cei 28 de ostatici decedaţi pe care a fost de acord să îi predea în cadrul unui acord de armistiţiu mediat de Statele Unite cu Israelul.
