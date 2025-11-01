Erbaşu: Există riscul ca 50.000 de angajaţi din companii de construcţii, la nivelul întregii ţări, să fi disponibilizaţi. Unele companii deja se pregătesc să se închidă

Există riscul ca 50.000 de angajaţi din companii de construcţii, la nivelul întregii ţări, să fie disponibilizaţi în următoarele şase luni, a declarat, sâmbătă, preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii, Cristian Erbaşu, în cadrul unei conferinţe la Sinaia. Unele şantiere sunt deja abandonate, transmite News.ro.

Situaţia a survenit în urma întreruperii unor proiecte finanţate prin programele Anghel Saligny şi PNRR. Companiile din construcţii îşi calibraseră numărul de angajaţi la un anumit număr de proiecte, iar acum vor fi nevoite să recurgă la concedieri, deoarece nu îi mai au capacitatea de a menţine personalul angajat anterior, dimensionat la respectivele proiecte.

”Există riscul ca 50.000 de angajaţi din companii de construcţii, la nivelul întregii ţări, să fi disponibilizaţi, în acest an şi anul viitor. Este ordinul de mărime pe care îl previzionăm pe următoarele şase luni. Această situaţie a apărut în urma reducerii bugetelor de investiţii (ale companiilor din construcţii, n.r.) şi în urma încetinirii sau opririi unor proiecte”, a spus preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii, în cadrul unei conferinţe la Sinaia.

În federaţie sunt 200.000 angajaţi, din care 60-70.000 în construcţii. La nivelul întregii ţări, în construcţii lucrează circa 500.000 de angajaţi.

Întrebat dacă semnelele sunt negative din partea companiilor din domeniu, Erbaşu a răspuns ”absolut”.

”Sunt nu numai semnale, ci şi certitudini, în sensul că unele companii deja se pregătesc să se închidă, iar alte companii se pregătesc să reducă extrem de mult activitatea şi să reducă dimensiunea firmelor din construcţii. Pericolul cel mai mare este în cazul companiilor medii, cu 50-100 de angajaţi, acestea sunt în situaţia cea mai delicată. Sunt prea mari să nu aibă probleme şi prea mici să şi le rezolve”, a afirmat Erbaşu.