O avere în schimbul titlului din 2008 din F1 – Felipe Massa dă în judecată FIA: „Mi-au furat gloria"

Felipe Massa dă în judecată FIA pentru pierderea titlului mondial din Formula 1 din sezonul 2008, iar fostul pilot Ferrari cere o adevărată avere: 71 de milioane de euro, informează Gazzetta dello Sport.

Massa cere 71 de milioane de euro despăgubiri de la FIA

Sezonul 2008 al Marelui Circ a fost unul dramatic: Massa a pierdut titlul mondial pentru doar un singur punct în favoarea lui Lewis Hamilton, pe atunci la McLaren.

La 17 ani distanță, fostul pilot al Ferrari dă în judecată FIA (Federația Internațională de Automobilism) pentru ratarea acelui titlu.

De asemenea, pe lângă suma uriașă de bani, brazilianul cere să fie recunoscut retroactiv drept campion mondial în Formula 1.

„A fost o conspirație care nu este acceptabilă în sport. Și, din păcate, eu și Brazilia noastră am plătit cel mai greu preț.

Ne așteaptă o luptă intensă, dar cred că, în cele din urmă, justiția trebuie să fie întotdeauna servită în mod corespunzător în sport”, a declarat Massa, citat de Globo, conform total-motorsport.com.

Pe această bază, el a dat în judecată FIA și FOM (Formula One Management), acuzându-le de așa-numitul scandal Crashgate.

El solicită o despăgubire de 82 de milioane de dolari, echivalentul a 71 de milioane de euro.

Acuzația? Că a pierdut Campionatul Mondial deoarece Marele Premiu de la Singapore, considerat neregulamentar, nu a fost anulat.

Dacă acel Grand Prix din Singapore ar fi fost anulat, atunci Felipe Massa ar fi fost campion mondial: ar fi acumulat 97 de puncte față de cele 92 ale lui Hamilton.

FIA nu pare însă sensibilizată de cererile lui Massa, forul mondial precizând sec că brazilianul a pierdut titlul mondial din 2008 „din cauza erorilor sale”.

Cum a pierdut Massa titlul în fața lui Hamilton în sezonul 2008 din Formula 1

Sezonul 2008 a fost unul dintre cele mai dramatice din istoria Formulei 1: Felipe Massa a pierdut titlul mondial chiar la Interlagos, în fața propriilor fani, după ce Lewis Hamilton l-a depășit pe Timo Glock în ultimul tur al Marelui Premiu al Braziliei, pe o ploaie torențială.

Finalul sezonului l-a găsit pe Lewis cu un punct în fața lui Felipe.

Cursa-cheie pentru deznodământ a fost Marele Premiu al statului Singapore.

Atunci, Renault a pus la cale o strategie ilegală: Nelson Piquet Jr. a provocat intenționat un accident pentru a-i permite lui Fernando Alonso să câștige. A fost o strategie gândită de Flavio Briatore, șeful de la Renault la acel moment.

În haosul generat de intrarea Safety Car pe circuit după respectivul accident, Massa a pierdut șansa podiumului. Cu acele puncte, brazilianul ar fi fost astăzi campion mondial în F1.

La un an distanță după incidentul din Singapore, Nelson Pique Jr. a recunoscut că accidentul a fost provocat la ordinul echipei sale de la acel moment, Renault.

FIA a investigat cazul și echipa Renault a fost găsită vinovată. Flavio Briatore și Pat Symonds au fost forțați să demisioneze, iar echipa a primit o suspendare cu condiție pe doi ani.

Accidentul provocat de Nelson Pique Jr. în Singapore

La 17 ani distanță, Massa caută dreptatea

În 2023, Bernie Ecclestone (fostul șef al F1 zeci de ani) a uimit lumea Marelui Circ atunci când a spus că atât el cât și Max Mosley (fost conducător al FIA) știau despre respectiva conspirație, dar au ales să nu anuleze rezultatul pentru „a proteja imaginea sportului și a Formulei 1.”

„La momentul respectiv, exista o regulă conform căreia clasamentul în campionatul mondial era de neatins după ceremonia FIA. Dar cred că Massa ar fi trebuit să fie campion mondial”, a spus Ecclestone pentru The Mirror.

Având la bază declarațiile lui Ecclestone, Massa a plecat la luptă și a deschis un proces împotriva FIA la 17 ani distanță de la momentul în care a pierdut titlul mondial în fața lui Hamilton.

Vizat în proces este și Ecclestone, pe care Massa îl vede unul dintre marii vinovați pentru pierderea titlului mondial. Max Mosley (decedat între timp în 2021) nu va fi parte a procesului.

O primă audiere a fost deja programată pentru sfârșitul lunii octombrie a acestui an, la Înalta Curte din Londra.

Dacă instanța va decide că rezultatul Marelui Premiu de la Singapore trebuie invalidat, atunci Massa ar putea fi recunoscut drept campionul mondial din F1 al sezonului 2008.