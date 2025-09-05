Scandal F1 fără sfârșit: Massa cere în instanță titlul mondial pierdut cu Hamilton acum 17 ani

Felipe Massa nu se dă bătut și nu renunță la visul de a fi campion mondial în Formula 1. La 17 ani distanță după ce a pierdut titlul contra lui Lewis Hamilton, fostul pilot brazilian își caută dreptatea și anunță că merge în instanță pentru a contesta rezultatul campionatului mondial din 2008.

Pilot al Scuderiei Ferrari la acel moment, Massa anunță că este victima „unui complot” care a pornit de la scandalosul Mare Premiu din Singapore, cunoscut drept Crashgate.

Brazilianul cere să fie recunoscut retroactiv drept campion mondial în Formula 1.

„A fost o conspirație care nu este acceptabilă în sport. Și, din păcate, eu și Brazilia noastră am plătit cel mai greu preț.

Ne așteaptă o luptă intensă, dar cred că, în cele din urmă, justiția trebuie să fie întotdeauna servită în mod corespunzător în sport”, a declarat Massa, citat de Globo, conform total-motorsport.com.

Cum a pierdut Massa titlul în fața lui Hamilton în sezonul 2008 din Formula 1

Sezonul 2008 a fost unul dintre cele mai dramatice din istoria Formulei 1: Felipe Massa a pierdut titlul mondial chiar la Interlagos, în fața propriilor fani, după ce Lewis Hamilton l-a depășit pe Timo Glock în ultimul tur al Marelui Premiu al Braziliei, pe o ploaie torențială.

Finalul sezonului l-a găsit pe Lewis cu un punct în fața lui Felipe.

Hamilton îl depășește pe Glock și câștigă dramatic titlul mondial în fața lui Massa

15 years ago today, Lewis Hamilton won his first F1 World Championship on the last corner of the last lap in Brazil 🏆 Beating Felipe Massa by just 1 point. Ferrari couldn’t believe it 😤 pic.twitter.com/PeDWVlWgDO — ESPN F1 (@ESPNF1) November 2, 2023

Cursa-cheie pentru deznodământ a fost Marele Premiu al statului Singapore.

Atunci, Renault a pus la cale o strategie ilegală: Nelson Piquet Jr. a provocat intenționat un accident pentru a-i permite lui Fernando Alonso să câștige. A fost o strategie gândită de Flavio Briatore, șeful de la Renault la acel moment.

În haosul generat de intrarea Safety Car pe circuit după respectivul accident, Massa a pierdut șansa podiumului. Cu acele puncte, brazilianul ar fi fost astăzi campion mondial în F1.

La un an distanță după incidentul din Singapore, Nelson Pique Jr. a recunoscut că accidentul a fost provocat la ordinul echipei sale de la acel moment, Renault.

FIA a investigat cazul și echipa Renault a fost găsită vinovată. Flavio Briatore și Pat Symonds au fost forțați să demisioneze, iar echipa a primit o suspendare cu condiție pe doi ani.

Accidentul provocat de Nelson Pique Jr. în Singapore

On this day 15 years ago in 2008 Singapore GP crashgate happened Given the order by Renault TP, Nelson Piquet Jr deliberately slapped his car into the wall to help his teammate Fernando Alonso win, Massa ripped the fuel hose and still blaming crashgate.

pic.twitter.com/7gbgkkajKe — ahmed baokbah 🇸🇦 🏎️🛩️ (@ahmed_baokbah) September 28, 2023

La 17 ani distanță, Massa caută dreptatea

În 2023, Bernie Ecclestone (fostul șef al F1 zeci de ani) a uimit lumea Marelui Circ atunci când a spus că atât el cât și Max Mosley (fost conducător al FIA) știau despre respectiva conspirație, dar au ales să nu anuleze rezultatul pentru „a proteja imaginea sportului și a Formulei 1.”

„La momentul respectiv, exista o regulă conform căreia clasamentul în campionatul mondial era de neatins după ceremonia FIA. Dar cred că Massa ar fi trebuit să fie campion mondial”, a spus Ecclestone pentru The Mirror.

Având la bază declarațiile lui Ecclestone, Massa a plecat la luptă și a deschis un proces împotriva FIA la 17 ani distanță de la momentul în care a pierdut titlul mondial în fața lui Hamilton.

Vizat în proces este și Ecclestone, pe care Massa îl vede unul dintre marii vinovați pentru pierderea titlului mondial. Max Mosley (decedat între timp în 2021) nu va fi parte a procesului.

O primă audiere a fost deja programată pentru sfârșitul lunii octombrie a acestui an, la Înalta Curte din Londra.

Dacă instanța va decide că rezultatul Marelui Premiu de la Singapore trebuie invalidat, atunci Massa ar putea fi recunoscut drept campionul mondial din F1 al sezonului 2008.