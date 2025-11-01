„Ori la bal, ori la spital”: Hamilton, avertizat că Ferrari i-a găsit deja înlocuitor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Mariajul dintre Lewis Hamilton și Ferrari mai are o singură variantă câștigătoare înainte de un divorț despre care se vorbește tot mai des în paddock-ul din Formula 1. Anume, britanicul să impresioneze în 2026 alături de monopostul roșu. În caz contrar, Scuderia are o variantă de rezervă pregătită: George Russell.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

George Russell, varianta la care Ferrari se gândește după era Hamilton

Ferrari trebuie să gândească o strategie pe termen lung în ceea ce-l privește pe înlocuitorul lui Hamilton, transmite fastestlap.com.

Divorțul pare următorul pas dintre Hamilton și Ferrari: aventura britanicului la Maranello este una dezamăgitoare, iar 2026 este anul în care va fi aplicată expresia „ori la bal, ori la spital”.

Corriere dello Sport transmite că Scuderia pregătește o variantă de rezervă pentru Hamilton, una reprezentată de George Russell, tocmai fostul său locotenent de la Mercedes.

Da, englezul tocmai și-a prelungit contractul cu Mercedes, dar viitorul lui Russell la echipa lui Toto Wolff ține mai mult de ceea ce va face Max Verstappen decât de propriul destin.

Dacă RedBull nu îi va oferi lui Max un monopost câștigător, este tot mai probabil ca olandezul să facă pasul la Mercedes din 2027. Echipă de unde „va sări” din schemă tocmai Russell.

În acest condiții, George trebuie să fie deschis la orice variantă de top, iar Ferrari nu este deloc o echipă de neglijat.

Russell are o cotă în continuă creștere după ce evoluțiile sale în acest sezon au ieșit în evidență, cu toate că nu dispune de un monopost competitiv precum rivalii de la McLaren.

„George este foarte apreciat la vârf”, transmite Corriere dello Sport.

La 27 de ani, Russell se potrivește perfect pentru un proiect pe mai mulți ani, exact ceea ce-și dorește Ferrari.

A report in Italy claims that Ferrari could emerge as an alternate destination for George Russell. pic.twitter.com/d0fyxa9El2 — PlanetF1 (@Planet_F1) November 1, 2025

Rămâne de văzut însă ce se va întâmpla în 2026: dacă Ferrari va oferi un monopost competitiv, iar Hamilton va reveni în lupta pentru primul loc, atunci rămâne de văzut dacă cele două parți nu vor găsi numitorul comun pentru încă un sezon împreună.