„Ori la bal, ori la spital”: Hamilton, avertizat că Ferrari i-a găsit deja înlocuitor
Mariajul dintre Lewis Hamilton și Ferrari mai are o singură variantă câștigătoare înainte de un divorț despre care se vorbește tot mai des în paddock-ul din Formula 1. Anume, britanicul să impresioneze în 2026 alături de monopostul roșu. În caz contrar, Scuderia are o variantă de rezervă pregătită: George Russell.
George Russell, varianta la care Ferrari se gândește după era Hamilton
Ferrari trebuie să gândească o strategie pe termen lung în ceea ce-l privește pe înlocuitorul lui Hamilton, transmite fastestlap.com.
Divorțul pare următorul pas dintre Hamilton și Ferrari: aventura britanicului la Maranello este una dezamăgitoare, iar 2026 este anul în care va fi aplicată expresia „ori la bal, ori la spital”.
Corriere dello Sport transmite că Scuderia pregătește o variantă de rezervă pentru Hamilton, una reprezentată de George Russell, tocmai fostul său locotenent de la Mercedes.
- „E speriat de Verstappen”, spune un fost director din F1 în legătură cu perioada mediocră a lui Piastri
Da, englezul tocmai și-a prelungit contractul cu Mercedes, dar viitorul lui Russell la echipa lui Toto Wolff ține mai mult de ceea ce va face Max Verstappen decât de propriul destin.
Dacă RedBull nu îi va oferi lui Max un monopost câștigător, este tot mai probabil ca olandezul să facă pasul la Mercedes din 2027. Echipă de unde „va sări” din schemă tocmai Russell.
În acest condiții, George trebuie să fie deschis la orice variantă de top, iar Ferrari nu este deloc o echipă de neglijat.
Russell are o cotă în continuă creștere după ce evoluțiile sale în acest sezon au ieșit în evidență, cu toate că nu dispune de un monopost competitiv precum rivalii de la McLaren.
„George este foarte apreciat la vârf”, transmite Corriere dello Sport.
La 27 de ani, Russell se potrivește perfect pentru un proiect pe mai mulți ani, exact ceea ce-și dorește Ferrari.
- Lando Norris egalează un record uitat al lui Michael Schumacher – Performanța data de peste 30 de ani
A report in Italy claims that Ferrari could emerge as an alternate destination for George Russell. pic.twitter.com/d0fyxa9El2
— PlanetF1 (@Planet_F1) November 1, 2025
READ MORE 👇https://t.co/TiXApUW2zj
— PlanetF1 (@Planet_F1) November 1, 2025
Rămâne de văzut însă ce se va întâmpla în 2026: dacă Ferrari va oferi un monopost competitiv, iar Hamilton va reveni în lupta pentru primul loc, atunci rămâne de văzut dacă cele două parți nu vor găsi numitorul comun pentru încă un sezon împreună.
Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez
1 Lando Norris (McLaren) 357 puncte
2 Oscar Piastri (McLaren) 356
3 Max Verstappen (RedBull) 321
4 George Russell (Mercedes) 258
5 Charles Leclerc (Ferrar) 210
6 Lewis Hamilton (Ferrari) 146
7 Kimi Antonelli (Mercedes) 97
8 Alexander Albon (Williams) 73
9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41
10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
11 Carlos Sainz (Williams) 38
12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37
13 Oliver Bearman (Haas) 32
14 Lance Stroll (Aston Martin) 32
15 Liam Lawson (Racing Bulls) 30
16 Esteban Ocon (Haas) 30
17 Yuki Tsunoda (RedBull) 28
18 Pierre Gasly (Alpine) 20
19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
20 Franco Colapinto (Alpine) 0
21 Jack Doohan (Alpine) 0.
Clasamentul constructorilor din F1
1 McLaren 713 puncte / campioană
2 Ferrari 356
3 Mercedes 355
4 RedBull 346
5 Williams 111
6 Racing Bulls 72
7 Aston Martin 69
8 Haas 62
9 Kick Sauber 60
10 Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen
- Azerbaijan (Baku) – Câștigător Max Verstappen
- Singapore (Marina Bay) – Câștigător George Russell
- SUA (Austin) – Câștigător Max Verstappen
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – Câștigător Lando Norris
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
