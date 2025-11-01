Lando Norris egalează un record uitat al lui Michael Schumacher – Performanța data de peste 30 de ani

În urma victorie din Marele Premiu al Mexicului, Lando Norris (noul lider din ierarhia piloților din Formula 1) a egalat un record vechi de 30 de ani care-i aparținea lui Michael Schumacher, transmite racingnews365.com.

Concret, Norris a devenit doar al doilea pilot din istorie care câștigă primele 10 Grand Prix-uri din carieră pe circuite diferite, record stabilit de Michael Schumacher în urmă cu mai bine de trei decenii.

Victoria din Mexic a fost una categorică, Lando având un avantaj de 30 de secunde față de Charles Leclerc, al doilea clasat pe Autodromo Hermanos Rodriguez.

Legendarul Michael Schumacher a bifat aceeași bornă între 1992 și 1994, în acea perioadă el concurând pentru Jordan și Benetton.

De-a lungul carierei, Schumacher a bifat șapte titluri mondiale și 91 de victorii în Grand Prix-uri.

În urma succesului din Mexic, Norris a intrat într-un club extrem de select al piloților din Formula 1.

Only two drivers in F1 history have won their first 10 races at 10 different circuits 🏆🌍 Schumacher 🤝 Norris (h/t @f1statsguru) pic.twitter.com/kUSHkKRljW — Autosport (@autosport) October 27, 2025

– 787 drivers have started a race in Formula 1

– 115 drivers have won a race

– But only TWO drivers have taken each of their first 10 wins at 10 different circuits. The first is Michael Schumacher, the second is… LANDO NORRIS! pic.twitter.com/Z5a27xScsa — Sundaram R (@f1statsguru) October 26, 2025

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

1 Lando Norris (McLaren) 357 puncte

2 Oscar Piastri (McLaren) 356

3 Max Verstappen (RedBull) 321

4 George Russell (Mercedes) 258

5 Charles Leclerc (Ferrar) 210

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 146

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 97

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Oliver Bearman (Haas) 32

14 Lance Stroll (Aston Martin) 32

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

16 Esteban Ocon (Haas) 30

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

18 Pierre Gasly (Alpine) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 713 puncte / campioană

2 Ferrari 356

3 Mercedes 355

4 RedBull 346

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Haas 62

9 Kick Sauber 60

10 Alpine 20

