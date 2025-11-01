G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Lando Norris egalează un record uitat al lui Michael Schumacher – Performanța…

Lando Norris
Lando Norris / Sursa foto: captură video

Lando Norris egalează un record uitat al lui Michael Schumacher – Performanța data de peste 30 de ani

Sportz1 Noi • 256 vizualizări 0 comentarii

În urma victorie din Marele Premiu al Mexicului, Lando Norris (noul lider din ierarhia piloților din Formula 1) a egalat un record vechi de 30 de ani care-i aparținea lui Michael Schumacher, transmite racingnews365.com.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Concret, Norris a devenit doar al doilea pilot din istorie care câștigă primele 10 Grand Prix-uri din carieră pe circuite diferite, record stabilit de Michael Schumacher în urmă cu mai bine de trei decenii.

Victoria din Mexic a fost una categorică, Lando având un avantaj de 30 de secunde față de Charles Leclerc, al doilea clasat pe Autodromo Hermanos Rodriguez.

Legendarul Michael Schumacher a bifat aceeași bornă între 1992 și 1994, în acea perioadă el concurând pentru Jordan și Benetton.

De-a lungul carierei, Schumacher a bifat șapte titluri mondiale și 91 de victorii în Grand Prix-uri.

În urma succesului din Mexic, Norris a intrat într-un club extrem de select al piloților din Formula 1.

S-ar putea să te intereseze și:

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

1 Lando Norris (McLaren) 357 puncte
2 Oscar Piastri (McLaren) 356
3 Max Verstappen (RedBull) 321
4 George Russell (Mercedes) 258
5 Charles Leclerc (Ferrar) 210
6 Lewis Hamilton (Ferrari) 146
7 Kimi Antonelli (Mercedes) 97
8 Alexander Albon (Williams) 73
9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41
10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
11 Carlos Sainz (Williams) 38
12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37
13 Oliver Bearman (Haas) 32
14 Lance Stroll (Aston Martin) 32
15 Liam Lawson (Racing Bulls) 30
16 Esteban Ocon (Haas) 30
17 Yuki Tsunoda (RedBull) 28
18 Pierre Gasly (Alpine) 20
19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
20 Franco Colapinto (Alpine) 0
21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 713 puncte / campioană
2 Ferrari 356
3 Mercedes 355
4 RedBull 346
5 Williams 111
6 Racing Bulls 72
7 Aston Martin 69
8 Haas 62
9 Kick Sauber 60
10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.