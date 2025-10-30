RedBull și anunțul care o poate costa 50 de milioane de dolari: De ce echipa amână să anunțe viitorul coechipier al lui Verstappen

RedBull amână anunțul privind îndepărtarea lui Yuki Tsunoda de la echipă, iar în spatele deciziei se află un important argument financiar. Echipa din Brackley se teme să nu compromită șansele de a primi un cec în valoare de 50 de milioane de dolari, cel garantat de ocuparea locului al doilea din ierarhia constructorilor, transmite f1oversteer.com.

Care este legătura între anunțul plecării lui Tsunoda de la echipă, locul doi din ierarhia constructorilor și cecul în valoare de 50 de milioane de dolari?

RedBull are răspunsul, iar tocmai de aceea a evitat să anunțe numele coechipierului lui Max Verstappen pentru sezonul 2026 din Formula 1.

Să le luăm pe rând.

Presa apropiată de lumea Formulei 1 spune că lipsește doar anunțul oficial care să confirme faptul că Isack Hadjar va fi noul coechipier al lui Max Verstappen în 2026.

Și totuși de ce întârzie RedBull momentul cu toate că promisese că în weekendul din Mexic va anunța echipa pentru anul viitor?

Echipa din Brackley nu vrea să-i schimbe starea de spirit lui Yuki Tsunoda, punctele fiind extrem de prețioase pe finalul de sezon.

RedBull are nevoie de orice punct în tentativa de a ocupa locul al doilea din ierarhia constructorilor. Premiul pentru locul 2 este unul de 50 de milioane de dolari, un cec deloc de neglijat.

În aceste condiții, RedBull vrea liniște pentru Tsunoda, astfel încât niponul să puncteze în toate cele patru etape rămase până la finalul stagiunii în curs.

Mai mult decât atât, este nevoie de puncte importante și la Racing Bulls, echipă care vrea locul șase din clasament.

În aceeași ordine de idei, Isack Hadjar și Liam Lawson trebuie protejați și lăsați să aibă o singură grijă: să conducă.

Revenind la Tsunoda, pilotul în vârstă de 25 de ani nu are viitorul asigurat în Formula 1.

Se va lupta pentru al doilea loc de la Racing Bulls cu Liam Lawson, transmite sursa citată, iar acest lucru pentru că Helmut Marko (consilierul pentru motorsport) dorește promovarea talentului academiei Arvid Lindblad (18 ani) pentru un loc în 2026 pe grila de start a F1.

Surse din interiorul RedBull menționează faptul că Laurent Mekies (directorul RedBull Racing – înlocuitorul lui Christian Horner) dorește păstrarea lui Yuki Tsunoda la echipă, în timp ce Helmut Marko insistă pentru aducerea lui Isack Hadjar în postul de coechipier al lui Max Verstappen.

Între RedBull Racing, locul patru, și Scuderia Ferrari, locul al doilea, sunt doar 10 puncte. Între ele se găsește Mercedes. Este o luptă în trei pentru cecul în valoare de 50 de milioane de dolari.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

1 Lando Norris (McLaren) 357 puncte

2 Oscar Piastri (McLaren) 356

3 Max Verstappen (RedBull) 321

4 George Russell (Mercedes) 258

5 Charles Leclerc (Ferrar) 210

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 146

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 97

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Oliver Bearman (Haas) 32

14 Lance Stroll (Aston Martin) 32

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

16 Esteban Ocon (Haas) 30

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

18 Pierre Gasly (Alpine) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 713 puncte / campioană

2 Ferrari 356

3 Mercedes 355

4 RedBull 346

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Haas 62

9 Kick Sauber 60

10 Alpine 20

