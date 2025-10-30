Peste 380.000 de români cu psoriazis sunt în afara evidenţelor medicale oficiale / Teama de a fi judecați de societate: ”Mii de oameni încă trăiesc în tăcere, fără diagnostic, fără tratament” / 43% dintre pacienţi percep boala ca pe o ”ruşine socială”

Peste 380.000 de români cu psoriazis rămân în afara evidenţelor medicale oficiale, avertizează specialiştii cu prilejul Zilei Mondiale a Psoriazisului – 29 octombrie, anunță Agenția de presă Rador, care citează București FM.

Potrivit statisticilor, ţara noastră se află printre primele locuri în Europa, cu o prevalenţă estimată la 2-4,9% din populaţia adultă, adică aproximativ 400.000 de persoane care suferă de psoriazis, iar un procent de 20-30% dintre aceşti pacienţi dezvoltă şi artrită psoriazică, care în timp duce la leziuni articulare severe şi deformante, care deseori provoacă handicap.

Cu toate acestea, doar 16.451 de pacienţi cu psoriazis sunt înregistraţi oficial în Registrul Naţional de Boli Dermato-venerice (2025), ceea ce evidenţiază un nivel ridicat de sub-diagnosticare şi sub-raportare, în special în mediul rural. Diferenţele de acces la terapii moderne, stigmatizarea socială şi absenţa consilierii psihologice reprezintă provocări majore în gestionarea acestei afecţiuni.

Numai în acest an, registrul a consemnat 1.766 de cazuri noi, ajungând la 16.451 de pacienţi înregistraţi, comparativ cu 14.685 în 2024 şi 13.103 în 2023. Dintre aceşti pacienţi, 7.417 sunt femei, 9.034 – bărbaţi, iar 2.040 sunt din Bucureşti, diferenţa de 14.411 pacienţi fiind raportată la nivelul întregii ţări.

“Această creştere cu 1.766 de cazuri noi nu este doar o cifră statistică, ci o dovadă a faptului că tot mai mulţi pacienţi ies din anonimat, că tot mai mulţi dermatologi raportează, diagnostichează corect şi îşi asumă responsabilitatea pentru managementul unei boli cronice complexe. Dar cifrele ne arată şi altceva: că realitatea din teren este de cel puţin 20-30 de ori mai mare. Mii de oameni încă trăiesc în tăcere, fără diagnostic, fără tratament, fără sprijin psihologic. De aceea, misiunea noastră, ca Societate Română de Dermatologie, este una dublă: ştiinţifică şi umană. Să actualizăm constant ghidurile de diagnostic şi tratament, să asigurăm acces echitabil la terapiile moderne biologice şi, în acelaşi timp, să reconstruim încrederea pacienţilor în sistem”, a declarat preşedintele Societăţii Române de Dermatologie, Alin Codruţ Nicolescu.

Psoriazisul este o afecţiune inflamatorie cronică, necontagioasă, caracterizată printr-un ritm accelerat al reînnoirii celulare cutanate. În mod normal, celulele pielii se regenerează într-un ciclu de 28 – 30 de zile, însă la persoanele afectate de psoriazis acest proces are loc în doar 3 – 4 zile. Drept urmare, pielea dezvoltă plăci eritemato-scuamoase, îngroşate, de culoare roz, acoperite de cruste alb-sidefii, semn al unei activităţi imune intense.

Boala afectează în proporţii egale femeile şi bărbaţii, cu un debut mediu între 15 şi 30 de ani, deşi poate apărea la orice vârstă, inclusiv la copii sau persoane vârstnice. Studiile indică două vârfuri de incidenţă, la 16 – 22 de ani şi 57 – 60 de ani.

Cauzele exacte ale psoriazisului nu sunt pe deplin cunoscute, dar cercetările confirmă o componentă genetică şi imunologică importantă, accentuată de factori de mediu şi de stresul emoţional, care poate precipita apariţia sau agravarea bolii. În România, prevalenţa estimată este de 4,9%, o cifră peste media europeană.

Conform datelor recente:

* 43% dintre pacienţi percep boala ca pe o ”ruşine socială”;

* 60% prezintă episoade depresive;

* 1 din 3 pacienţi a avut cel puţin un gând suicidal;

* 50% declară o calitate a vieţii redusă din cauza discriminării la locul de muncă;

* 62% se confruntă cu probleme financiare cauzate de costurile bolii.



Pe plan global, psoriazisul afectează peste 125 de milioane de persoane, dintre care 30% dezvoltă artrită psoriazică, 46% dintre formele severe se asociază cu diabetul zaharat, iar 58% cu afecţiuni cardiovasculare.