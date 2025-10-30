Președinta Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: „Europa trebuie să crească – extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate”

Europa trebuie să crească – extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate, pentru că amenințările hibride nu se opresc la frontiera Spațiului Schengen. Prin integrarea democrațiilor aflate în prima linie, Europa va deveni mai mare, mai puternică și mai rezilientă, capabilă să-și apere democrațiile, cetățenii și modul de viață. Declarațiile au fost făcute de șefa statului, Maia Sandu, care a susținut un discurs la Forumul Păcii de la Paris, informează Moldopres, potrivit Rador Radio România.

Președinta a subliniat că „apărarea democrației nu poate aștepta următoarea criză”, iar Europa „trebuie să acționeze ca un întreg – mare, puternic și unit, pentru a rezista puterilor ostile care caută să ne dividă”.

„Este o onoare să vorbesc astăzi aici – la un forum care ne amintește că pacea începe cu adevărul… și că adevărul însuși trebuie apărat. Înainte ca prima rachetă să lovească vecinul nostru, Ucraina, prima armă a fost minciuna. Când tancurile au ajuns să treacă granița, terenul fusese deja pregătit: dreptul Ucrainei de a exista fusese luat în derâdere iar diferența dintre agresor și victimă a fost voit ștearsă”, a declarat Maia Sandu.

Președinta a afirmat că începând cu invazia pe scară largă a Ucrainei, „manipularea adevărului a atins un nivel înspăimântător”, iar „Moldova nu este străină de războiul informațional al Rusiei”.

Maia Sandu a afirmat că Moldova a refuzat să fie de partea agresorului, iar Kremlinul a lansat o campanie furibundă pentru a submina încrederea în statul Republica Moldova, pentru a discredita conducerea, pentru a diviza cetățenii și pentru a-i speria, răspândind ideea că, dacă Moldova va fi alături de Ucraina și de Europa, va sfârși prin a avea soarta Ucrainei.

„Această frică, frica de război, a devenit un instrument puternic de manipulare, folosit în repetate rânduri la ultimele trei scrutine”, a afirmat oficialul.

Potrivit președintei, alte țări, inclusiv Franța, au fost și ele atacate, tocmai pentru că sprijină ferm Ucraina și valorile democratice.

Maia Sandu a atenționat că manipularea informațională a Rusiei merge chiar mai departe – caută să erodeze susținerea securității și apărării Europei de către cetățeni.

„Scopul este să-i convingă pe cetățeni că investiția în protecție este o provocare, că forța înseamnă escaladare. În timp ce Rusia funcționează cu o economie de război și duce un război hibrid împotriva mai multor țări, ea vrea ca democrațiile europene să fie dezarmate, din punct de vedere politic, economic și mental”, a punctat președinta.

Maia Sandu a afirmat că „propaganda rusă nu este o colecție de postări întâmplătoare sau de prezentatori gălăgioși, ci este o operațiune strategică, o campanie orchestratǎ de un regim autoritar pentru a distorsiona democrațiile din străinătate, pentru a eroda încrederea publică și pentru a falsifica alegeri în state democratice”.

Șefa statului a menționat că la alegerile parlamentare din țara noastră, Rusia a folosit dezinformarea pentru a submina încrederea în votul liber și corect și pentru ca, ulterior, să „pună mâna pe putere în Moldova”.

În aceste condiții, autoritățile de la Chișinău au „lucrat pentru a construi un spațiu mediatic în care faptele să conteze – în care jurnaliștii pot lucra fără teamă și în care cetățenii pot avea încredere în informațiile pe care le primesc”.

Totodată, președinta Maia Sandu a remarcat că ceea ce s-a întâmplat în Moldova la ultimele trei scrutine, sau în România anul trecut, se poate întâmpla oriunde – la alegerile naționale sau la următorul scrutin pentru Parlamentul European.

„Dacă algoritmii recompensează indignarea în locul acurateței și opacitatea în locul responsabilității, atunci înseamnă că democrațiile luptă pe un câmp de bătălie pe care nu îl controlează – împotriva unor adversari care îl exploatează fără scrupule. Așadar trebuie să ne întrebăm: promovăm încă libertatea de exprimare – sau permitem ca aceasta să fie deturnată de cei care vor să reducă la tăcere vocile autentice? Cum protejăm libertatea, limitând în același timp manipularea la scară largă? Experiența Moldovei arată că trebuie să acționăm împreună pentru a restabili integritatea spațiului informațional”, a declarat Maia Sandu.

În finalul discursului său, Maia Sandu și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul constant în eforturile țării noastre de a rezista atacurilor hibride rusești și de a avansa pe calea aderării la UE.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Franței, Emmanuel Macron.

Forumul Păcii, ajuns la cea de-a 8-a ediție, a fost lansat în 2018 la inițiativa Președintelui Emmanuel Macron și reunește anual lideri de țări și experți din întreaga lume pentru a discuta despre soluții la marile provocări globale – de la pace și securitate, la dezvoltare durabilă și guvernare democratică.