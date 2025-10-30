„Ultima bătălie se apropie”: un nou trailer pentru ultimul sezon din „Stranger Things”

Micul oraș Hawkins în carantină, un grup de prieteni uniți pentru totdeauna, acțiune, lupte și inamicul Vecna care imploră, pentru ultima oară, ajutorul lui Will. Netflix a dezvăluit joi un nou trailer al celui de-al cincilea și ultimul sezon al fenomenului horror Stranger Things, care va fi difuzat începând cu 27 noiembrie pe platformă. Un prim trailer fusese deja dezvăluit pe 16 iulie, potrivit BFM TV.

Acest nou episod, a cărui filmare s-a încheiat în decembrie 2024, se desfășoară în toamna anului 1987, adică la patru ani după evenimentele relatate în primul sezon, difuzat în iulie 2016.

Cele opt noi episoade vor povesti cum, pe măsură ce se apropie aniversarea dispariției lui Will, care a marcat începutul serialului, Joyce și prietenii ei, Lucas, Dustin, Mike, Nancy, Jonathan, Steve, Max și Onze, vor încerca să-l găsească pe Vecna, principalul personaj negativ al serialului, pentru a-l distruge odată pentru totdeauna.

„Dar nimeni nu știe unde se ascunde sau ce pregătește, precizează sinopsisul oficial. Guvernul a plasat orașul sub carantină militară și își intensifică eforturile pentru a o captura pe Eleven, care este nevoită, încă o dată, să se ascundă. (…) Se apropie bătălia finală și, odată cu ea, o întunecime mai redutabilă și mai mortală ca niciodată. Pentru a pune capăt acestui coșmar, vor avea nevoie de toată lumea. Toți împreună. Pentru ultima oară.”

Trei părți

În ceea ce privește distribuția, mai multe fețe noi vor apărea în acest al cincilea sezon, precum Linda Hamilton (Sarah Connor în Terminator), Nell Fisher, Jake Connelly și Alex Breaux.

Ei vor fi însoțiți pe ecran de vedetele distribuției originale Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour, Winona Ryder, Natalia Dyer și Charlie Heaton. Sadie Sink, Brett Gelman, Maya Hawke, Jamie Campbell Bower și Amybeth McNulty vor reveni, de asemenea.

După un sezon 4 împărțit în două în 2022, acest ultim episod al seriei create de frații Duffer va fi lansat în trei părți. Primele patru episoade vor fi dezvăluite pe 27 noiembrie 2025, iar următoarele trei pe 26 decembrie. Episodul final va fi disponibil online pe 1 ianuarie 2026.

140,7 milioane de vizionări în întreaga lume

O declarație de dragoste pentru filmele cult ale anilor ’80, Stranger Things se prezintă ca un dramă jumătate horror, jumătate SF, care se desfășoară în micul oraș aparent liniștit Hawkins din Indiana. În primul sezon, serialul povestește căutarea disperată a mai multor persoane pentru a-l găsi pe tânărul Will Byers, dispărut în mod misterios. Aceștia sunt apoi atrași într-o serie de evenimente periculoase și supranaturale.

„Sub suprafața acestui oraș obișnuit se ascunde un mister terifiant, experimente secrete ale guvernului și o poartă către o lume la fel de puternică pe cât de amenințătoare”, detaliază Netflix în comunicatul său. Prieteniile vor fi puse la încercare, vieți vor fi răsturnate, iar ceea ce vor descoperi ar putea schimba Hawkins, și chiar întreaga lume, pentru totdeauna.

Numai al patrulea sezon a înregistrat peste 140,7 milioane de vizionări în întreaga lume. Stranger Things a câștigat peste 70 de premii în întreaga lume, printre care mai multe premii Emmy și Screen Actors Guild Award pentru cea mai bună interpretare colectivă într-un serial dramatic, și a primit peste 230 de nominalizări.