G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

LIVE Oana Gheorghiu a depus jurământul pentru funcția de vicepremier, într-o ceremonie…

Oana Gheorghiu jurământ vicepremier Nicușor Dan
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

LIVE Oana Gheorghiu a depus jurământul pentru funcția de vicepremier, într-o ceremonie la Palatul Cotroceni / Președintele Nicușor Dan nu a transmis niciun mesaj public

Articole30 Oct • 1.207 vizualizări 2 comentarii

Oana Gheorghiu, numită vicepremier de preşedintele Nicuşor Dan, a depus jurământul, joi la ora 10.00, la Palatul Cotroceni. G4Media a transmis LIVE.

Ora 10.05: Ceremonia s-a încheiat. Președintele Nicușor Dan nu a făcut nicio declarație.

La ceremonia a fost prezent și premierul Ilie Bolojan.

Ora 10.04: Oana Gheorghiu a depus jurământul pentru funcția de vicepremier

Ora 10.00: A început ceremonia depunerii jurământului. Se intonează imnul național al României

Miercuri, preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a acesteia în funcţia de viceprim-ministru.

Marţi, premierul Ilie Bolojan a trimis Administraţiei Prezidenţiale propunerea ca Oana Gheorghiu să ocupe postul vacant de viceprim-ministru, urmare a demisiei din funcţie a lui Dragoş Anastasiu în luna august.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului să-şi retragă propunerea, motivând că ar putea fi „compromisă” relaţia cu Statele Unite ale Americii.

„Pentru a evita să compromitem relaţia cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-şi retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României! Cei care visează la funcţii înalte în statul român trebuie să înţeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declaraţie iresponsabilă aruncată în spaţiul public loveşte direct în interesele strategice ale României!”, a scris Grindeanu, marţi, pe Facebook.

El adăugat că nu există jumătăţi de măsură pe acest subiect şi „PSD trebuie consultat în astfel de decizii”.

În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, promoţia 1994, cu specializare în management economic.

Cofondatoare şi copreşedintă (din februarie 2025, anterior vicepreşedintă) a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu este implicată de mai bine de un deceniu în dezvoltarea unor proiecte de infrastructură medicală şi în campanii de advocacy care au schimbat modul în care societatea priveşte responsabilitatea statului în sănătate, conform unui comunicat al Guvernului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Oana Gheorghiu: Rolul meu ca vicepremier va fi să deschid Guvernul spre societate, spre consultarea companiilor, a societăţii civile, a cetăţenilor, pentru a fundamenta reformele şi măsurile pe nevoile reale din societate şi pentru a le construi împreună

Articole30 Oct • 201 vizualizări
0 comentarii

Grindeanu, după decizia de retragere parțială a trupelor americane din România: E inacceptabil să aflăm din presa internațională despre o decizie care afectează securitatea națională. Prioritatea lui Bolojan, să desemneze ca vicepremier o persoană care prin pozițiile sale adâncește îndoiala în relația cu Partenerul Strategic

Articole29 Oct • 996 vizualizări
4 comentarii

Dominic Fritz: Este un semnal extrem de prost să începem să vrem să excludem oameni din viaţa politică pentru nişte opinii perfect legitime pe care le-au spus în trecut / Nu cred că există o alternativă la această coaliţie, cred că vede şi PSD

Articole29 Oct • 487 vizualizări
1 comentariu

2 comentarii

  1. Chiar daca nu sunt fan Trump, as pune pariu ca Trump apreciaza mai degraba atitudinea razboinica, asumata, a doamnei Gheorghiu, decat balosenia duplicitara a lui Grindeanu si a altora ca el.

  2. Succes Oana!
    Stim ca poți, ai demonstrat.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.