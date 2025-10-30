LIVE Oana Gheorghiu a depus jurământul pentru funcția de vicepremier, într-o ceremonie la Palatul Cotroceni / Președintele Nicușor Dan nu a transmis niciun mesaj public

Oana Gheorghiu, numită vicepremier de preşedintele Nicuşor Dan, a depus jurământul, joi la ora 10.00, la Palatul Cotroceni. G4Media a transmis LIVE.

Ora 10.05: Ceremonia s-a încheiat. Președintele Nicușor Dan nu a făcut nicio declarație.

La ceremonia a fost prezent și premierul Ilie Bolojan.

Ora 10.04: Oana Gheorghiu a depus jurământul pentru funcția de vicepremier

Ora 10.00: A început ceremonia depunerii jurământului. Se intonează imnul național al României

Miercuri, preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a acesteia în funcţia de viceprim-ministru.

Marţi, premierul Ilie Bolojan a trimis Administraţiei Prezidenţiale propunerea ca Oana Gheorghiu să ocupe postul vacant de viceprim-ministru, urmare a demisiei din funcţie a lui Dragoş Anastasiu în luna august.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului să-şi retragă propunerea, motivând că ar putea fi „compromisă” relaţia cu Statele Unite ale Americii.

„Pentru a evita să compromitem relaţia cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-şi retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României! Cei care visează la funcţii înalte în statul român trebuie să înţeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declaraţie iresponsabilă aruncată în spaţiul public loveşte direct în interesele strategice ale României!”, a scris Grindeanu, marţi, pe Facebook.

El adăugat că nu există jumătăţi de măsură pe acest subiect şi „PSD trebuie consultat în astfel de decizii”.

În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, promoţia 1994, cu specializare în management economic.

Cofondatoare şi copreşedintă (din februarie 2025, anterior vicepreşedintă) a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu este implicată de mai bine de un deceniu în dezvoltarea unor proiecte de infrastructură medicală şi în campanii de advocacy care au schimbat modul în care societatea priveşte responsabilitatea statului în sănătate, conform unui comunicat al Guvernului.