Trump anunţă după întâlnirea "incredibilă" cu Xi Jinping reducerea tarifelor impuse Chinei de la 20% la 10% / "Cantități uriașe de soia vor fi cumpărate imediat"

Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat joi, după o întâlnire „incredibilă” cu omologul său chinez, Xi Jinping, în Coreea de Sud, prima de la revenirea la putere a liderului republican, că va reduce tarifele impuse Chinei ca represalii pentru traficul cu fentanil de la 20% la 10%, informează EFE, transmite Agerpres.

„Este un mare lider şi liderul unei ţări foarte puternice şi solide: China”, a declarat preşedintele Donald Trump la bordul Air Force One, în zbor spre Washington, după încheierea întrevederii bilaterale desfăşurate joi la baza aeriană Gimhae din Busan.

După întâlnirea care a durat o oră şi 40 de minute, liderul chinez a părăsit aeroportul cu destinaţia Gyeongju, oraşul sud-coreean care găzduieşte summitului Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), în timp ce Donald Trump a plecat spre Washington.

Preşedintele american a afirmat că Xi Jinping s-a angajat să consolideze controalele asupra acestui opioid, despre care SUA susţin că este produs de carteluri mexicane care folosesc precursori chimici obţinuţi din China.

„Pe tema fentanilului am convenit că va munci foarte mult pentru a opri fluxul. Va munci din greu şi în privinţa precursorilor şi cred că vom vedea acţiuni reale”, a declarat Donald Trump.

Prin reducerea acestor tarife, taxele totale pe care SUA le menţin asupra Chinei scad de la 57% la 47%, a remarcat preşedintele american.

El a menţionat, de asemenea, un acord prin care China reia achiziţionarea de soia din SUA, suspendat în mai din cauza războiului comercial declanşat de Donald Trump prin creşterea tarifelor.

„Cantităţi mari, uriaşe de soia vor fi cumpărate imediat. Preşedintele Xi a autorizat asta ieri şi apreciez foarte mult”, a declarat liderul republican.

Totodată a informat că a discutat cu omologul său chinez şi despre vânzarea de cipuri ale gigantului american Nvidia către China, fără a ajunge însă la un acord în această privinţă.

Donald Trump a mai declarat că „nu mai există restricţii asupra pământurilor rare”, ale căror exporturi au fost limitate de China în cadrul războiului comercial.

„Întreaga problemă a pământurilor rare a fost rezolvată (…) Nu mai există restricţii asupra pământurilor rare”, a afirmat preşedintele american la bordul Air Force One.

Subiectul a reprezentat un element important în escaladarea tensiunilor din relaţia bilaterală ca urmare a restricţiilor recente aplicate de China la exportul de pământuri rare, un mineral esenţial în tehnologie a cărui producţie şi export sunt aproape monopolizate de China. Ca răspuns, preşedintele american a ameninţat că va impune un tarif suplimentar de 100% asupra produselor chineze începând cu 1 noiembrie.

China, care încă nu s-a pronunţat asupra comentariilor făcute de preşedintele Donald Trump după întâlnirea cu Xi Jinping, controlează peste 70% din producţia mondială şi aproape 90% din procesarea acestor minerale şi a impus controale la export, criticate de SUA şi UE.

Preşedintele SUA a declarat, de asemenea, că Washingtonul şi Beijingul „vor lucra împreună” în chestiunea războiului din Ucraina.

„Ucraina a fost un subiect foarte important, am vorbit despre asta mult timp. Amândoi vom lucra împreună”, a afirmat Donald Trump la bordul Air Force One.

Preşedintele republican şi-a exprimat regretul că Xi „cumpără petrol din Rusia de mult timp”, dar, a adăugat el, totuşi „ne va ajuta şi vom lucra împreună în privinţa Ucrainei”.

În declaraţii la începutul întâlnirii cu Donald Trump, Xi Jinping a spus că China „ajută de asemenea la promovarea discuţiilor de pace pentru a rezolva alte crize”, în contextul aşteptărilor ca preşedintele american să îi ceară, în cadrul întrevederii, să facă presiuni asupra partenerului său de la Moscova pentru a pune capăt conflictului din Ucraina.

Trump, care a spus că se va întâlni din nou cu Xi în aprilie anul viitor în China, a dezvăluit, de asemenea, că nu au discutat problema Taiwanului, insula autoguvernată pe care Beijingul o consideră o provincie rebelă.

„Nu am discutat despre asta, de fapt”, a afirmat Trump la bordul avionului prezidenţial.

Liderul american avertizase, în declaraţii pentru presă înaintea întrevederii cu liderul chinez, că nu va aborda situaţia Taiwanului pentru că „nu sunt prea multe de vorbit” pe acest subiect.

Aceasta a fost prima dată când liderii celor două mari puteri s-au întâlnit după întrevederea de la G20 din Osaka (Japonia), în 2019, în timpul primului mandat al preşedintelui Trump.

Preşedintele Donald Trump revine în SUA după un turneu asiatic care a început duminică în Malaezia şi a continuat în Japonia şi Coreea de Sud, semnând acorduri în sectorul materiilor prime rare cu mai multe ţări asiatice.