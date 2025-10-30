Obiectul misterios care trece rapid prin Sistemul nostru Solar / Ce este 3I/Atlas care se deplasează cu o viteză de 61 de km pe secundă

Descoperirea 3I/Atlas a pus sub semnul întrebării tot ceea ce știam despre obiectele interstelare, potrivit Rador Radio România.

O echipă de astronomi din Rio Hurtado, Chile, a detectat un obiect în ​​mișcare rapidă, diferit de oricare altul observat vreodată. Descoperirea a fost făcută la începutul lunii iulie de telescopul de sondaj ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) și, prin urmare, a fost denumită oficial 3I/Atlas (C/2025 N1). 3I/Atlas este al treilea obiect interstelar confirmat observat vreodată – după „Oumuamua” în 2017 și 2I/Borisov în 2019.

Se crede că 3I/Atlas ar fi o cometă deoarece are o coadă, strălucește mai mult pe măsură ce se apropie de Soare și există semne care arată că eliberează praf și gaz.

Numele provine de la originile sale: „3” pentru al treilea obiect interstelar descoperit, „I” pentru interstelar și „Atlas” pentru rețeaua de telescoape care au descoperit-o.

Ceea ce o face extraordinară este proveniența sa. Viteza și traiectoria arată că nu este legată gravitațional de Soare, ceea ce înseamnă că trebuie să fi provenit dintr-un alt sistem stelar și să fi ajuns în al nostru din întâmplare.

Cât de repede călătorește și încotro se îndreaptă?

Potrivit astronomilor, 3I/Atlas se deplasează prin spațiu cu o viteză de peste 200.000 km/h (aproximativ 61 km pe secundă), care crește pe măsură ce se apropie de Soare.

Se află pe o orbită hiperbolică, ceea ce înseamnă că se mișcă prea repede pentru a fi captată de gravitația Soarelui.

„Va traversa sistemul solar interior – între orbitele lui Marte și ale Pământului – și apoi va trece pe lângă Soare”, a declarat pentru The Guardian Con Stoitsis, directorul programului de comete și meteoriți de la Societatea Astronomică din Victoria.

„Se află pe ceea ce numim o orbită hiperbolică. Adică nu este legată gravitațional de Soare. Călătorește prea repede, așa că va zbura spre cealaltă parte a sistemului solar”, a adăugat expertul.

Potrivit NASA, 3I/Atlas va ajunge la o distanță de aproximativ 270 de milioane de kilometri de Pământ.

Ar putea fi mai mult decât un simplu obiect natural?

Pentru majoritatea astronomilor, 3I/Atlas este un fenomen interesant, dar natural.

Însă Avi Loeb, astrofizician teoretician la Universitatea Harvard, consideră că este necesară o examinare mai profundă a obiectului.

Prin intermediul Proiectului Galileo, care investighează potențialele dovezi ale tehnologiei extraterestre, Loeb a pus întrebări provocatoare despre originea 3I/Atlas.

Omul de știință consideră că trebuie luată în considerare posibilitatea ca obiectul ceresc să fie un exemplu de tehnologie extraterestră, o sondă artificială sau un artefact dintr-o altă civilizație.

„Ipoteza în cauză este că recentul vizitator interstelar al Sistemului nostru Solar, 3I/Atlas1-10, este un artefact tehnologic, înzestrat și cu o inteligență activă”, a spus Loeb.

„Dacă lucrurile stau astfel, există două posibilități: prima ar fi că intențiile sale sunt complet benigne, iar a doua ar fi că sunt maligne sau ceva intermediar”.

„Dacă ipoteza se dovedește corectă, consecințele ar putea fi dezastruoase pentru umanitate și ar putea necesita măsuri defensive”, a avertizat astrofizicianul.

NASA a respins ipoteza lui Loeb. „Arată ca o cometă. Face lucruri asemănătoare cometelor. Arată foarte asemănător, în toate privințele, cu cometele pe care le cunoaștem”, a declarat Tom Statler, cercetătorul șef al NASA pentru corpuri solare mici, pentru The Guardian.

Ulterior, Loeb a recunoscut că „cea mai simplă ipoteză ar fi că 3I/Atlas este o cometă”, clarificând că scopul său era să conteste ipotezele și nu să facă afirmații definitive.

„Hai să ne păstrăm curiozitatea copilărească și să căutăm dovezi, în loc să ne prefacem că suntem adulții din încăpere care știu răspunsurile dinainte”, a scris el.

Vom putea vedea 3I/Atlas de pe Pământ?

Cometa va atinge punctul său cel mai apropiat de Soare în jurul datei de 30 octombrie, apropiindu-se la 1,4 unități astronomice (aproximativ 200 de milioane de km), chiar în interiorul orbitei lui Marte.

Dimensiunea și proprietățile sale fizice continuă să fie studiate, dar, potrivit NASA ar trebui să devină din nou vizibilă prin telescoapele terestre la începutul lunii decembrie, odată ce va reapărea din spatele Soarelui.

Sursa: EURONEWS / Rador Radio România / Traducerea: Cătălina Păunel