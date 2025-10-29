Departamentul de Război al SUA confirmă reducerea prezenţei în Europa: Nu reprezintă o retragere a Statelor Unite din Europa şi nici un semnal al unei diminuări a angajamentului faţă de NATO şi faţă de Articolul 5

Departamentul de Război al SUA confirmă reducerea prezenţei în Europa, însă precizează că nu reprezintă o retragere a Statelor Unite din Europa şi nici un semnal al unei diminuări a angajamentului faţă de NATO şi faţă de Articolul 5, transmite News.ro.

”Brigada 2 de Luptă a Diviziei 101 Aeropurtate îşi va reloca trupele, conform programului, înapoi la unitatea sa de bază din Kentucky, fără a fi înlocuită”, anunţă Departamentul de Război, precizând că decizia este parte a procesului prin care secretarul Apărării urmăreşte să asigure un echilibru în dislocarea forţelor militare americane.



Instituţia precizează că ”aceasta nu reprezintă o retragere a Statelor Unite din Europa şi nici un semnal al unei diminuări a angajamentului faţă de NATO şi faţă de Articolul 5”.



”Dimpotrivă, este un semnal pozitiv al creşterii capacităţii şi responsabilităţii europene. Aliaţii noştri din NATO răspund apelului preşedintelui Trump de a-şi asuma responsabilitatea principală pentru apărarea convenţională a Europei. Această ajustare a dislocării forţelor nu va modifica mediul de securitate din Europa”, se mai arată în comunicat.



Conform sursei citate, Statele Unite menţin o prezenţă solidă în întregul teatru european de operaţiuni şi păstrează capacitatea de a mobiliza forţe şi resurse pentru atingerea obiectivelor din regiune şi pentru susţinerea priorităţilor americane, ”inclusiv angajamentul preşedintelui Trump de a apăra aliaţii NATO”.