G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Departamentul de Război al SUA confirmă reducerea prezenţei în Europa: Nu reprezintă…

sua, statele unite, steag, drapel, american, militari, soldati americani, armata americana
Sursa foto: Photo 158843711 © Bumbleedee | Dreamstime.com

Departamentul de Război al SUA confirmă reducerea prezenţei în Europa: Nu reprezintă o retragere a Statelor Unite din Europa şi nici un semnal al unei diminuări a angajamentului faţă de NATO şi faţă de Articolul 5

Articole29 Oct • 174 vizualizări 0 comentarii

Departamentul de Război al SUA confirmă reducerea prezenţei în Europa, însă precizează că nu reprezintă o retragere a Statelor Unite din Europa şi nici un semnal al unei diminuări a angajamentului faţă de NATO şi faţă de Articolul 5, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Brigada 2 de Luptă a Diviziei 101 Aeropurtate îşi va reloca trupele, conform programului, înapoi la unitatea sa de bază din Kentucky, fără a fi înlocuită”, anunţă Departamentul de Război, precizând că decizia este parte a procesului prin care secretarul Apărării urmăreşte să asigure un echilibru în dislocarea forţelor militare americane.
 

Instituţia precizează că ”aceasta nu reprezintă o retragere a Statelor Unite din Europa şi nici un semnal al unei diminuări a angajamentului faţă de NATO şi faţă de Articolul 5”.
 

”Dimpotrivă, este un semnal pozitiv al creşterii capacităţii şi responsabilităţii europene. Aliaţii noştri din NATO răspund apelului preşedintelui Trump de a-şi asuma responsabilitatea principală pentru apărarea convenţională a Europei. Această ajustare a dislocării forţelor nu va modifica mediul de securitate din Europa”, se mai arată în comunicat.
 

Conform sursei citate, Statele Unite menţin o prezenţă solidă în întregul teatru european de operaţiuni şi păstrează capacitatea de a mobiliza forţe şi resurse pentru atingerea obiectivelor din regiune şi pentru susţinerea priorităţilor americane, ”inclusiv angajamentul preşedintelui Trump de a apăra aliaţii NATO”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Pleacă o parte din militarii americani, rămân mii de francezi, belgieni, spanioli sau nord-macedoneni: Ce efective au statele europene în România în acest moment și de ce tehnică militară dispun?

Articole29 Oct
0 comentarii

Statele Unite au încheiat un acord comercial cu Coreea de Sud / Trump acceptase anterior să reducă taxele vamale impuse produselor sud-coreene la 15%, în schimbul angajamentului Selului de a investi 250 de miliarde de dolari în SUA

Articole29 Oct • 140 vizualizări
0 comentarii

Victor Negrescu, PSD: Decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre trupele americane din România este un semnal de alarmă / Ministrul de Externe și ministrul Apărării trebuie să vină cu explicații și soluții rapide/  Vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite să fie accelerată

Articole29 Oct • 620 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.