Cel mai mare fond suveran de investiții din lume înregistrează un randament de 5,8% pe fondul optimismului legat de IA

Fondul suveran de investiții al Norvegiei, în valoare de 2 trilioane de dolari – cel mai mare de acest gen din lume – a raportat miercuri un randament de 5,8% în al treilea trimestru, susținut de creșteri puternice ale pieței bursiere și de optimismul legat de IA, transmite CNBC.

Norges Bank Investment Management (NBIM) administrează fondul în numele populației norvegiene. Înființat în anii 1990 pentru a investi veniturile excedentare din industria petrolieră și de gaze a Norvegiei, enormul Fond Global de Pensii al Guvernului deține în prezent participații în active din 70 de țări, incluzând aproape 9.000 de companii.

Portofoliul său cuprinde o combinație de acțiuni, venituri fixe, infrastructură de energie regenerabilă și imobiliare.

Randamentul investițiilor sale în acțiuni pentru trimestru a fost de 7,7%, în timp ce investițiile sale în titluri cu venit fix au înregistrat un randament de 1,4%. Infrastructura de energie regenerabilă a adăugat 0,3%, în timp ce imobiliarele au înregistrat un randament de 1,1%.

Trond Grande, director general adjunct al Norges Bank Investment Management, a declarat că creșterile puternice ale pieței bursiere în domeniul materialelor de bază, al finanțelor și al telecomunicațiilor au contribuit la performanța din acest trimestru.

Asia-Pacific a fost, de asemenea, o regiune cheie pentru portofoliu în această perioadă, a declarat Grande într-un interviu acordat miercuri CNBC. El a subliniat optimismul companiilor de tehnologie în ceea ce privește inteligența artificială, precum și îmbunătățirile în guvernanța corporativă, în special în Japonia și Coreea de Sud.

Întrebat dacă există o bulă AI pe piețe, Grande a răspuns: „Nu aș folosi acest cuvânt. Cred că vedem prețuri ridicate, dar vedem și câștiguri puternice. Evident, există multe de spus despre această tehnologie. Cu toate acestea, cred că încă nu se știe exact cine va monetiza această nouă tehnologie în cel mai bun mod”.

El a adăugat că fondul a căutat să-și diversifice investițiile pentru a-și diversifica portofoliul.

La sfârșitul lunii septembrie, fondul avea o valoare de 20,4 trilioane de coroane norvegiene (2 trilioane de dolari), o creștere de 854 miliarde de coroane norvegiene în perioada de trei luni. Valoarea contabilă era de 1,03 trilioane de coroane, ceea ce se traduce într-un profit de 102,56 miliarde de dolari.

Randamentul fondului a fost cu 0,06% mai mic decât indicele de referință, a declarat miercuri NBIM.

Acțiunile americane reprezintă aproape 40% din investițiile în acțiuni ale NBIM.

Printre participațiile NBIM în acțiuni americane se numără participații în giganții tehnologici Meta, Alphabet, Amazon, Nvidia și Microsoft. Fondul este, de asemenea, un acționar majoritar în companii precum JPMorgan Chase, Walmart, Eli Lilly și Coca Cola.

În perioada de raportare, piețele bursiere au fost volatile, principalele medii americane înregistrând atât vânzări masive, cât și recorduri, în timp ce Wall Street se confrunta cu tarifele americane și căuta indicii privind traiectoria economiei americane.

Cu toate acestea, acțiunile marilor companii tehnologice au înregistrat în mare parte câștiguri pe parcursul trimestrului, investitorii continuând să parieze puternic pe boom-ul AI. Mai recent – și de la încheierea perioadei de raportare a NBIM – volatilitatea a cuprins megacapitalizările din domeniul tehnologic, pe fondul îngrijorărilor crescânde că se formează o bulă AI pe piețele de capital.

În ansamblu, 71,2% din investițiile sale sunt alocate acțiunilor, 26,6% veniturilor fixe, 1,8% proprietăților imobiliare necotate și 0,4% infrastructurii de energie regenerabilă.

Intrările de capital în fond au atins 81 de miliarde de coroane norvegiene după costurile de administrare din perioada respectivă.

La începutul lunii septembrie, fondul a anunțat decizia de a investi 543 de miliarde de dolari într-o clădire de birouri din Manhattan.

În cele trei luni până la 30 septembrie, coroana norvegiană s-a apreciat cu 0,7% față de dolarul american. Pe parcursul anului, moneda norvegiană s-a apreciat cu 12% față de dolar.

Luna trecută, NBIM a stârnit furia administrației Trump în urma deciziei oficialilor norvegieni de a restricționa activitatea de investiții a fondului suveran de investiții în Israel.

Departamentul de Stat al SUA a declarat pentru CNBC la momentul respectiv că era „foarte îngrijorat” de faptul că fondul și-a vândut participația în compania Caterpillar, listată la bursă în New York, o mișcare care a venit pe fondul îngrijorărilor din Norvegia cu privire la legăturile anumitor companii cu conflictul din Fâșia Gaza.