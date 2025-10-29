Desfăşurarea Gărzii Naţionale în orașul american Portland, blocată din nou pe termen nedeterminat de justiție

Justiţia americană a blocat din nou pe termen nelimitat desfăşurarea de militari ai Gărzii Naţionale în oraşul Portland, statul american Oregon (vest), o nouă lovitură pentru preşedintele Donald Trump în confruntarea sa cu oraşe şi state controlate de democraţi, transmite miercuri agenția de știri AFP.

O Curte de Apel federală autorizase pe 20 octombrie executivul să desfăşoare aproximativ 200 de membri ai Gărzii Naţionale la Portland, în contextul manifestaţiilor împotriva poliţiei de imigraţie (ICE), principalul instrument al preşedintelui american în politica de expulzare masivă de străini în situaţie ilegală, transmite Agerpres.

Însă aceeaşi Curte de Apel a decis marţi seară să reexamineze cazul la o dată nedeterminată, în componenţă extinsă la ansamblul judecătorilor, blocând din nou această desfăşurare.

Judecătoarea de la tribunalul de primă instanţă care îl blocase iniţial a programat trei zile de dezbateri începând de miercuri pentru a statua pe fond.

‘Curtea de Apel trimite un mesaj clar: preşedintele nu poate trimite armata în oraşele din SUA fără necesitate’, a salutat procurorul general al statului Oregon, Dan Rayfield, într-un comunicat.

‘(Miercuri) vom merge la tribunalul de primă instanţă pentru a ne prezenta argumentele pentru ca această desfăşurare să fie blocată în mod permanent’, a adăugat el pe X.

Justiţia a suspendat deja în octombrie desfăşurarea a sute de soldaţi din Garda Naţională la Chicago, aşa cum cereau primăria metropolei şi guvernatorul democrat din Illinois, JB Pritzker.

Însă Donald Trump a sesizat de urgenţă pe 17 octombrie Curtea Supremă, unde judecătorii conservatori sunt majoritari, pentru a obţine autorizaţia de desfăşurare a Gărzii. Această decizie ar putea interveni în orice moment.

Începând din iunie, preşedintele republican a trimis Garda Naţională la Los Angeles, Washington şi Memphis, de fiecare dată împotriva avizului autorităţilor locale democrate.