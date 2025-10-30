G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Patru morţi într-o nouă lovitură americană asupra unei ambarcaţiuni suspectate de trafic…

sursa foto: Avioane ale aliaților NATO

Patru morţi într-o nouă lovitură americană asupra unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în Pacific

Articole30 Oct • 97 vizualizări 0 comentarii

Secretarul apărării american, Pete Hegseth, a anunţat că armata SUA a lovit o nouă ambarcaţiune suspectată de trafic de droguri în estul Pacificului, atac în urma căruia patru persoane au fost ucise, relatează joi agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Şeful Pentagonului a afirmat pe reţeaua X că atacul a avut loc în apele internaţionale şi că niciun militar american nu a fost rănit.

„Emisfera vestică nu mai este un refugiu sigur pentru narcoteroriştii care aduc droguri pe ţărmurile noastre pentru a otrăvi americanii”, a spus Hegseth.

Cu doar o zi înainte, el a anunţat trei atacuri asupra unor ambarcaţiuni în Pacific, soldate cu 14 morţi.

Forţele americane au lansat atacuri repetate asupra unor vase suspectate că transportau droguri în Caraibe şi Pacific timp de mai multe săptămâni. Zeci de persoane – suspectate de trafic de droguri pe care administraţia americana le-a numit „terorişti” – au fost ucise.

Operaţiunile au stârnit critici, experţii ONU în drepturile omului avertizând asupra posibilelor încălcări ale dreptului internaţional.

Un purtător de cuvânt al secretarului general al ONU António Guterres a declarat recent, la New York, că există „mari îngrijorări în legătură cu activitatea cinetică crescută pe care o vedem în apele deschise”.

Este important să se evite escaladarea şi conflictele să se rezolve prin mijloace diplomatice, a mai spus el.

„De fiecare dată când cineva este ucis, trebuie să existe responsabilitate”, a subliniat purtătorul de cuvânt.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Un singur supravieţuitor şi 14 morţi după ce Statele Unite lovesc încă patru vase suspectate de trafic de droguri în estul Pacificului

Articole28 Oct • 531 vizualizări
1 comentariu

Armata SUA a ucis cinci presupuși traficanți de droguri în estul Pacificului / Militarii americani se substituie Pazei de Coastă

Articole23 Oct • 269 vizualizări
0 comentarii

Trump anunţă şase morţi în urma unui nou atac al SUA asupra unei ambarcaţiuni în largul Venezeuelei

Articole14 Oct 2025 • 738 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.