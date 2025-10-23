Armata SUA a ucis cinci presupuși traficanți de droguri în estul Pacificului / Militarii americani se substituie Pazei de Coastă

Armata SUA a ucis cinci presupuși traficanți de droguri în atacuri împotriva a două nave în estul Oceanului Pacific, a declarat miercuri secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, într-o extindere a utilizării forțelor armate de către administrația Trump în campania sa de combatere a traficului de droguri.

Reuters transmite că miercuri după-amiază, Hegseth a declarat că armata a atacat marți o navă în estul Oceanului Pacific și a ucis doi bărbați. A fost prima operațiune militară cunoscută a SUA în Pacific de când președintele Donald Trump a lansat o nouă ofensivă împotriva traficului de droguri.

Câteva ore mai târziu, Hegseth a declarat că armata a atacat miercuri o altă navă în estul Pacificului, ucigând trei bărbați.

Aceste atacuri s-au adăugat la cel puțin alte șapte din Caraibe, într-o campanie care a crescut tensiunile dintre SUA și Venezuela și Columbia.

„Nava era cunoscută de serviciile noastre de informații ca fiind implicată în traficul ilicit de narcotice, tranzita o rută cunoscută de trafic de droguri și transporta narcotice”, a declarat Hegseth, fără a furniza dovezi, după ultimul atac.

El a postat pe X videoclipuri de aproximativ 30 de secunde cu cele două atacuri; ambele păreau să arate o navă care se deplasa pe apă înainte de a exploda.

Atacurile din Caraibe au ucis cel puțin 32 de persoane, dar administrația Trump a furnizat puține detalii, cum ar fi cantitatea presupusă de droguri transportată de navele vizate sau dovezile concrete pe care le avea pentru a sugera că acestea transportau droguri.

Știrea despre atacul de marți din estul Pacificului a fost difuzată pentru prima dată de CBS News.

„Atacul asupra unei alte bărci în Pacific, nu știm dacă este ecuadoriană sau columbiană, a ucis oameni”, a declarat președintele columbian Gustavo Petro, care se află în mijlocul unei dispute cu Trump privind atacurile asupra bărcilor și tarifele. „Este crimă. Fie că este în Caraibe sau în Pacific, strategia guvernului SUA încalcă normele dreptului internațional.”

Ministerul de Externe al Columbiei a declarat că SUA trebuie să oprească atacurile.

Președintele Ecuadorului, Daniel Noboa, care a declarat război bandelor din țara sa, și-a exprimat sprijinul pentru eforturile anti-narcotice ale lui Trump.

Trump, întrebat despre atac de către reporterii din Biroul Oval, a spus că administrația sa are autoritatea legală de a-l efectua și că el crede că fiecare atac salvează vieți americane.

Trump a reiterat, de asemenea, planurile de a lovi ținte terestre în Venezuela, ceea ce ar constitui o escaladare. El a spus că, dacă va face acest pas, administrația sa va informa probabil Congresul SUA.

„Probabil că ne vom întoarce la Congres și vom explica exact ce facem când ajungem pe teren”, a spus Trump. „Nu suntem obligați să facem asta, dar cred că… aș vrea să o fac.”

Experții juridici au pus sub semnul întrebării motivul pentru care armata SUA efectuează atacurile, în loc de Paza de Coastă, care este principala agenție de aplicare a legii maritime din SUA, și de ce nu se fac alte eforturi pentru a opri transporturile înainte de a se recurge la atacuri mortale.

Atacurile din Pacific au loc pe fondul unei consolidări militare americane în Caraibe, care include distrugătoare cu rachete ghidate, avioane de vânătoare F-35, un submarin nuclear și aproximativ 6.500 de soldați.

În august, Paza de Coastă a lansat o operațiune, cunoscută sub numele de Operațiunea Viper, pentru a interzice traficul de droguri în Oceanul Pacific. La 15 octombrie, Paza de Coastă a declarat că a confiscat peste 100.000 de livre (45.000 kg) de cocaină.

Nu este clar de ce administrația a efectuat un atac în acest caz, în loc să interzică nava.

Săptămâna trecută, Reuters a fost prima agenție care a raportat că doi presupuși traficanți de droguri au supraviețuit unui atac militar american în Caraibe. Aceștia au fost salvați și duși pe o navă de război a Marinei SUA, înainte de a fi repatriați în țările lor de origine, Columbia și Ecuador.