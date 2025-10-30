PSD îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora prim-ministrului
Grupul parlamentar al PSD îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora prim-ministrului. Solicitarea a fost depusă la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, convocat joi, la ora 14.00, transmite News.ro.
Pe agenda Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, convocat joi, la ora ora 14.00, se află o solicitare din partea Grupului parlamentar PSD privind participarea domnului prim-ministru Ilie Bolojan la o dezbatere politică organizată la ”Ora prim-ministrului” în data de 3 noiembrie 2025.
PSD este partid aflat în coaliția de guvernare. De obicei, partidele din opoziție îi cheamă pe miniștrii sau pe șeful Guvernului la dezbateri în Parlament.
Grindeanu, nou atac dur la Bolojan pe tema pensiilor magistraților: Noi suntem zei, noi suntem prea mari și tari, dar de 10 zile stăm / Ne permitem să pierdem 231 de milioane de euro pentru că sunt unii inflexibili la Guvern și de zece zile se pierde vremea
Ilie Bolojan, despre Oana Gheorghiu: Sper că experienţa pe care a acumulat-o în ultimii ani, încrederea pe care a probat-o, pentru că nimeni nu donează milioane de euro pentru a face proiecte, dacă nu are încredere în ceea ce faci, să o transfere şi în plan guvernamental
