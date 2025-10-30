G4Media.ro
PSD îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan, luni, în plenul Camerei Deputaţilor,…

Foto: InquamPhotos / Octav Ganea

PSD îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora prim-ministrului

Grupul parlamentar al PSD îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora prim-ministrului. Solicitarea a fost depusă la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, convocat joi, la ora 14.00, transmite News.ro.

Pe agenda Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, convocat joi, la ora ora 14.00, se află o solicitare din partea Grupului parlamentar PSD privind participarea domnului prim-ministru Ilie Bolojan la o dezbatere politică organizată la ”Ora prim-ministrului” în data de 3 noiembrie 2025.

PSD este partid aflat în coaliția de guvernare. De obicei, partidele din opoziție îi cheamă pe miniștrii sau pe șeful Guvernului la dezbateri în Parlament.

