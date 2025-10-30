Două aeroporturi din Polonia au fost închise din cauza unor operaţiuni ale aviaţiei militare, declanșate în urma atacurilor Rusiei asupra unor zone din Ucraina

Aeroporturile din oraşele poloneze Radom şi Lublin au fost închise din cauza unor operaţiuni ale aviaţiei militare, a informat miercuri Agenţia pentru Servicii de Navigaţie Aeriană (PANSA) din Polonia, relatează joi agenția de știri Reuters.

Comandanţi militari polonezi au declarat anterior că forţele aeriene poloneze şi aliate au început operaţiunile în urma atacurilor Rusiei asupra unor zone în Ucraina vecină, transmite Agerpres.

„La cererea armatei, Agenţia poloneză pentru Servicii de Navigaţie Aeriană a emis o directivă privind restricţiile în spaţiul aerian polonez, inclusiv închiderea temporară a două aeroporturi din Radom şi Lublin”, a declarat Marcin Hadaj, purtătorul de cuvânt al PANSA, pentru postul de televiziune privat TVN24.

„Există anumite restricţii în partea de est a ţării, iar aeronavele din spaţiul aerian polonez trebuie să evite această zonă”, a spus el, adăugând că aeroporturile ar putea fi închise timp de „aproximativ o oră”.

El a spus că armata va lua decizia finală.

Ţările de pe flancul estic al NATO sunt în alertă maximă în legătură cu potenţiale incursiuni în spaţiul lor aerian, după ce în septembrie trei avioane militare ruseşti au încălcat spaţiul aerian al Estoniei timp de 12 minute, la doar câteva zile după ce peste 20 de drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian polonez.

Avioanele poloneze au interceptat marţi o aeronavă rusească care efectua o misiune de recunoaştere în spaţiul aerian internaţional deasupra Mării Baltice fără un plan de zbor transmis şi cu transponderul oprit.