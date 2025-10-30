Dan Dungaciu de la partidul extremist AUR, discurs identic cu al lui Sorin Grindeanu împotriva Oanei Gheorghiu: ”Antitrumpismul și incompetența guvernează România”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Dan Dungaciu, intitulat expert al partidului extremist AUR, a preluat retorica liderului PSD Sorin Grindeanu împotriva numirii Oanei Gheorghiu pe postul de vicepremier în guvernul Ilie Bolojan.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Antitrumpismul și incompetența guvernează România”, a spus Dungaciu, citat într-un comunicat AUR.

„AUR își exprimă stupefacția față de atitudinea și reacțiile Guvernului României în legătură cu decizia Statelor Unite de retragere a soldaților americani din România, dar și față de recentele numiri în aparatul guvernamental operate de premierul Bolojan și președintele Nicușor Dan”, a mai spus Dungaciu, sociolog care colaborează cu SRI la un master de studii de securitate.

Dungaciu a folosit aceleași teme de atac la adresa guvernului ca și Sorin Grindeanu: numirea Oanei Gheorghiu, retragerea trupelor americane și faptul că informația a venit din presa străină.

”Incompetența strategică a autorităților române este fără precedent. Incapacitatea de a comunica public a făcut ca știrea despre retragerea soldaților americani să vină din surse de presă externe, respectiv din Ucraina. Este dezonorant și rușinos ca un stat membru al Uniunii Europene și al NATO, pe vremuri partener strategic al Statelor Unite, să afle despre aceste lucruri din presa străină. Este o jignire la adresa poporului român faptul că trebuie să se informeze despre decizii care îl privesc direct din presa străină. Ne-am întors înainte de 1990, când presa guvernamentală devenise complet necredibilă”, a spus Dungaciu joi.

Cu o zi în urmă, Grindeanu declarase și el că ”este inacceptabil ca populația să afle din presa internațională despre o decizie care afectează direct securitatea națională, în timp ce Guvernul României și Ministerul Afacerilor Externe nu comunică nimic”.

Legat de Oana Gheorghiu, Dungaciu a declarat că ”cu atât mai scandalos este acest fapt, cu cât este dublat de o obstinație antiamericană a Președinției României și a guvernării de la București, fără precedent. Niciodată, în România, antiamericanismul nu a fost atât de pregnant. Niciodată, în România, criteriile de selecție guvernamentală nu erau legate de atitudinea negativă față de președintele Statelor Unite sau fată de administrația americană și valorile pe care aceasta le împărtăsește”.

Cu o zi în urmă, Grindeanu lansase aceeași idee legată de un presupus anti-americanism al Oanei Gheorghiu: ”Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României! Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României! Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută şi credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii!”.

Ilie Bolojan și Nicușor Dan nu i-au nici o replică publică lui Grindeanu, aflat în campanie internă pentru șefia PSD. Președintele a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier.

Dan Dungaciu a fost numit în luna iunie în funcția de consultant pe relații externe al partidului extremist AUR, potrivit unui anunț publicat pe rețeaua socială X de liderul formațiunii, George Simion.

Sociologul Dan Dungaciu este unul dintre discipolii sociologului Ilie Bădescu, unul dintre promotorii protocronismului ceaușist. El a fost trimis în judecată de DNA în 2024 pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, faptele având loc între 2017 și 2022, în perioada în care era director al unui institut al Academiei Române.

Dungaciu a fost redactor și apoi redactor-șef al publicației neo-legionare ”Mișcarea”, editată în anii 90 de organizația ”Mișcarea pentru România”. În articolele publicate în acei ani, Dan Dungaciu a elogiat Mișcarea Legionară, a minimalizat Holocaustul și a promovat ideologi ai Mișcării Legionare. În paginile revistei pe care o conducea în calitate de redactor-șef au apărut elogii la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, conducătorul organizației criminale din perioada interbelică, și negări explicite ale Holocaustului împotriva evreilor.