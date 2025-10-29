G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Trimisul lui Putin, Kirill Dmitriev, crede că în Ucraina va fi pace…

militar român, razboi in ucraina
Sursa: Facebook/Forțele Armate ale Ucrainei

Trimisul lui Putin, Kirill Dmitriev, crede că în Ucraina va fi pace în decurs de un an

Articole29 Oct • 245 vizualizări 0 comentarii

Trimisul special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a declarat la o conferinţă pentru investiţii din Arabia Saudită că războiul din Ucraina se va încheia în decurs de un an. relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Întrebat dacă pacea în Ucraina este posibilă în decursul unui an, Dmitriev a răspuns: „Cred că da”.

Dmitriev a făcut declaraţia după ce a avut întâlniri cu oficiali din administraţia preşedintelui american Donald Trump, care au avut loc în Statele Unite la sfârşitul săptămânii trecute. Vizita sa a urmat anunţului că summitul dintre Trump şi Putin a fost amânat.  În timpul vizitei sale în SUA, Dmitriev a declarat că Rusia şi SUA sunt aproape de o „soluţionare diplomatică” a conflictului.

„Suntem siguri că suntem pe drumul spre pace şi, în calitate de pacificatori, trebuie să facem acest lucru posibil”, a declarat Dmitriev, care este şi directorul general al Fondului rus de Investiţii Directe.

Dmitriev a lăudat cooperarea dintre Statele Unite, Arabia Saudită şi Rusia, subliniind că sunt cele mai mari deţinătoare de resurse naturale din lume, şi a spus că o astfel de cooperare va face lumea mai sigură. „Oamenii sunt concentraţi în acest moment pe conflictul regional care există în jurul Rusiei, dar noi nu vrem ca acesta să se transforme într-un conflict mai mare. Şi pentru asta trebuie să facem mai bine decât am făcut până acum, nu mai rău”, a comentat Dmitriev.
 

În timpul vizitei sale în SUA, Dmitriev a declarat că Rusia şi SUA sunt aproape de o „soluţionare diplomatică” a conflictului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Un fost instructor militar „european” a fost arestat în Ucraina şi acuzat de spionaj pentru Rusia / Se pregătea să comită acte teroriste, potrivit serviciilor de securitate ucrainene

Articole29 Oct • 218 vizualizări
0 comentarii

Rusia începe manevre navale de amploare în Marea Japoniei în contextul tensiunilor în relaţia cu Japonia / 15 nave ale Flotei Pacificului aparţinând marinei ruse vor efectua exerciţii de tragere cu torpile, rachete şi artilerie

Articole29 Oct • 2.263 vizualizări
0 comentarii

Persoane apropiate Kremlinului încearcă să oprească extrădarea mercenarului Horațiu Potra, acuzat în România de organizarea unei lovituri de stat / Operațiunea este un nou indiciu al legăturilor lui Potra cu Rusia

Articole29 Oct • 1.769 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.