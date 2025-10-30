Rusia a lansat un atac combinat cu rachete şi drone împotriva mai multor regiuni ale Ucrainei / Au fost rănite 15 persoane, între care şase copii

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Rusia a lansat un atac combinat cu rachete şi drone împotriva mai multor regiuni ale Ucrainei la primele ore ale dimineţii de joi, ceea ce a obligat autorităţile ucrainene să modifice orarul anumitor trenuri şi să restricţioneze alimentarea cu energie electrică la nivel naţional, relatează agenția de știri EFE şi Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În urma acestui atac, unele zone din Viniţa (centru) au rămas fără electricitate, apă şi încălzire, în timp ce în oraşul Zaporojie -centrul administrativ al regiunii cu acelaşi nume – aproape de linia frontului din sud-estul Ucrainei, au fost rănite 15 persoane, între care şase copii. Atacul a avariat cinci clădiri de apartamente şi instalaţii de infrastructură, a indicat Ivan Fedorov, guvernatorul oraşului aflat sub controlul Kievului.

„Din cauza atacului masiv cu rachete şi drone asupra infrastructurii energetice, consumul a fost restricţionat în toate regiunile Ucrainei”, se arată într-un comunicat publicat de compania naţională de electricitate a Ucrainei, Ukrenergo.

Aceste restricţii se manifestă prin întreruperi programate de curent care afectează, prin rotaţie, diferite zone ale oraşelor şi aşezărilor din Ucraina, precum şi prin reducerea aprovizionării cu energie electrică a industriei.

Rusia desfăşoară în această toamnă o nouă campanie masivă de bombardamente împotriva sectoarelor de energie electrică şi gaze ucrainene, care a distrus deja o parte substanţială a infrastructurii energetice a ţării, ceea ce a dus la privarea a sute de mii de ucraineni de încălzire şi curent pe fondul răcirii vremii.

În timpul bombardamentului de joi, forţele ruse au atacat mai multe centrale termice deţinute de compania privată ucraineană DTEK în diferite regiuni ale Ucrainei, a anunţat compania într-un comunicat.

„Daune grave au fost provocate echipamentelor unor centrale termice”, se arată în nota scurtă a DTEK, potrivit căreia atacul de joi este al treilea împotriva centralelor termice ale companiei în luna octombrie.

În total, de la începutul războiului, centralele termice ale DTEK au fost atacate de 210 ori, conform comunicatului.

Potrivit companiei, al cărei purtător de cuvânt a declarat că nu poate preciza numărul centralelor electrice atacate în acest ultim bombardament rusesc, DTEK operează în prezent cinci centrale termice în Ucraina.

Alte trei se află în teritoriile ocupate de Rusia, iar una a fost complet distrusă de bombardamentele ruseşti în timpul războiului.

Şefa guvernului ucrainean Iulia Sviridenko a declarat că Rusia încerca să provoace o „catastrofă umanitară în Ucraina care să coincidă cu venirea iernii”, după un nou atac aerian masiv de săptămâna trecută.

„Bombardamentul (de joi) a provocat noi daune infrastructurii energetice”, a confirmat ministrul energiei Svitlana Hrînciuk pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Compania feroviară de stat Ukrzaliznîţia a raportat întreruperi de curent în regiunea sudică Nikolaev, ceea ce a dus la întârzieri ale trenurilor şi au determinat-o să utilizeze locomotive de rezervă.

Postul de televiziune ucrainean Kanal24 a relatat că Rusia a atacat masiv şi regiunea Transcarpatia (sud-vest), unde a lovit un obiectiv de infrastructură critică. Media citată nu precizează despre ce obiectiv este vorba.

În acelaşi timp, în regiunea vestică Liov au fost avariate două instalaţii ale infrastructurii energetice, potrivit autorităţilor locale.