Pierderi de 5 miliarde de dolari la Boeing, din cauza întârzierilor la proiectul 777X / S-a amânat prima livrare a aeronavei pentru anul 2027

Boeing a anunţat miercuri un nou impact financiar de 5 miliarde de dolari şi amânarea primei livrări a avionului 777X până în 2027, marcând un nou eşec în cel mai important program de aeronave widebody al companiei americane, transmite Reuters, transmite News.ro.

Întârzierea extinde problemele care au generat deja costuri de peste 15 miliarde de dolari şi oferă un avantaj competitiv rivalului Airbus, al cărui model A350 domină piaţa zborurilor internaţionale.

Directorul general Kelly Ortberg a recunoscut că procesul de certificare este ”mult în urmă”, deşi au fost efectuate peste 4.000 de ore de zbor de testare, dublu faţă de un program tipic.

Pierderile includ penalităţi pentru clienţii care au primit aeronavele cu întârziere, iar analiştii se tem de noi surprize financiare. Acţiunile Boeing au scăzut cu 4% după anunţ, în timp ce compania încearcă să stabilizeze producţia şi să îmbunătăţească calitatea pe liniile 737 şi 787.

Deşi rezultatele trimestriale au arătat venituri de 23,27 miliarde de dolari, peste estimări, Boeing a raportat o pierdere ajustată de 7,47 dolari pe acţiune, semn că problemele structurale continuă să apese asupra gigantului aerospaţial.