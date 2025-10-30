Nu există limită de viteză pentru pietoni / Explicația unui parlamentar slovac după ce o lege a produs confuzie
Un parlamentar slovac a clarificat faptul că pietonii nu vor avea o limită de viteză, după ce dezbaterea politică în jurul unui amendament de lege a dus la confuzie şi ironii, relatează dpa, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Parlamentarul Lubomir Vazny, care a redactat amendamentul, a declarat miercuri seară pentru postul public de televiziune STVR că criticile se bazează pe o neînţelegere. Limita de viteză se aplică numai celor care utilizează trotuare, a spus el, nu şi persoanelor care merg pe jos.
Amendamentul, adoptat de o majoritate parlamentară marţi, defineşte pentru prima dată o „viteză de mers pe jos” de 6 kilometri pe oră şi o stabileşte ca limită de viteză pentru oricine are voie să utilizeze trotuare în anumite condiţii.
Vazny a spus că scopul este de a proteja pietonii, asigurând că skaterii, bicicliştii şi utilizatorii de trotinete electrice nu se deplasează semnificativ mai repede decât ritmul de mers pe jos.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.