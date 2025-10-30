G4Media.ro
Nu există limită de viteză pentru pietoni / Explicația unui parlamentar slovac după ce o lege a produs confuzie

Sursa foto: Pixabay / B_Me

Nu există limită de viteză pentru pietoni / Explicația unui parlamentar slovac după ce o lege a produs confuzie

Un parlamentar slovac a clarificat faptul că pietonii nu vor avea o limită de viteză, după ce dezbaterea politică în jurul unui amendament de lege a dus la confuzie şi ironii, relatează dpa, transmite Agerpres.

Parlamentarul Lubomir Vazny, care a redactat amendamentul, a declarat miercuri seară pentru postul public de televiziune STVR că criticile se bazează pe o neînţelegere. Limita de viteză se aplică numai celor care utilizează trotuare, a spus el, nu şi persoanelor care merg pe jos.

Amendamentul, adoptat de o majoritate parlamentară marţi, defineşte pentru prima dată o „viteză de mers pe jos” de 6 kilometri pe oră şi o stabileşte ca limită de viteză pentru oricine are voie să utilizeze trotuare în anumite condiţii.

Vazny a spus că scopul este de a proteja pietonii, asigurând că skaterii, bicicliştii şi utilizatorii de trotinete electrice nu se deplasează semnificativ mai repede decât ritmul de mers pe jos.

