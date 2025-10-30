G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ciprian Ciucu, despre lupta pentru Primăria Capitalei: „Mă aștept la un blat…

ciprian ciucu
sursa foto: INQUAM Photos / Malina Norocea

Ciprian Ciucu, despre lupta pentru Primăria Capitalei: „Mă aștept la un blat PSD-AUR. Deja sunt discuții pe sub masă” / AUR nu a anunțat până acum ce candidat susține în alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei, deși este al doilea partid ca mărime din Parlament

Articole30 Oct • 54 vizualizări 1 comentariu

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat miercuri seară, la Digi24, că „ar fi o greșeală majoră” dacă scandalul din coaliție s-ar transfera în campania pentru București, adăugând că se așteaptă la un „blat PSD-AUR”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Ar fi o greșeală majoră. Sunt convins că niciunul dintre candidați nu vor ataca. Cred, am tendința să cred că nu vor ataca deschis. În laboratoare se pregătesc fel și fel de manipulări, fel și fel de atacuri neasumate prin fel și fel de influenceri, pe rețele de socializare. Este acest tip de campanie negativă, neasumată. Nu ești suficient de bărbat să spui ceea ce ai de spus cuiva în față și pui pe alții. Gândești, plătești presă, influenceri”, a spus Ciucu.

De amintit este că AUR nu a anunțat nici până acum ce candidat va susține în alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei, deși este al doilea partid ca mărime din Parlament,

Ciucu a adăugat că va face „campanie pozitivă”, precizând că „niciodată” n-a pregătit „campanie neasumată, murdară” și că se va concentra pe programul său pentru a-i convinge pe bucureșteni.

Referitor la faptul că în cursa pentru Primăria Capitalei sunt mai mulți candidați din coaliție, actualul primar al Sectorului 6 a declarat: „Da, cred că e bine, pentru că nu voiam să vedem două blocuri: unul suveranist și unul proeuropean din care să potențăm un candidat”.

Întrebat ce le spune celor care cred că în acest fel își reduce din șanse, Ciucu a susținut: „Mă aștept la un blat între AUR și PSD. S-a mai întâmplat, nu ar fi o noutate. Sunt unii oameni care nu învață nimic din propriile greșeli. Pe sub masă s-au dat drumul la niște discuții. Nu am probe, dar am informații, care îmi vin din diferite surse, și mă aștept la acest lucru.

Discuțiile există, fiecare încearcă să-și potențeze capitalul de negociere în raport cu celălalt. Vor fi mișcări, dar, în final, se vor duce în favoarea PSD. Așa a fost și în trecut. Uitați-vă la comportamentul din trecut ca să puteți descifra comportamentul din viitor.

Comportamentul din trecut, la București, că am mai avut alegeri anul trecut, al AUR a fost să pună un no name, un om pe care nu mai știu cum îl cheamă. Luat dintr-o instituție publică și prezentat ca să vină să candideze în fața oamenilor din București, nu i s-a făcut campanie, nu s-a dorit ca să câștige.

Domnul Simion își dorește o contrapondere. Primarul Bucureștiului este important, are o putere simbolică foarte mare, și, evident, nu-și va dori un astfel de pol de putere să pună un om cu o personalitate, un om care nu să fie unul de paie, care poată să fie un lider pentru acest oraș. Probabil că va fi tranzacțional”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

De ce sunt alegerile pentru Primăria Capitalei o loterie riscantă / Cum au ajuns Băluță, Ciucu și Drulă la mâna lui Piedone și Simion

Articole28 Oct • 12.758 vizualizări
5 comentarii

SURSE Ilie Bolojan a înclinat balanța ca primarul sectorului 6 Ciprian Ciucu să fie desemnat de organizație drept candidat la Primăria Capitalei / Câte voturi a luat Stelian Bujduveanu, viceprimar al Bucureștiului și primar general interimar post-Nicușor Dan

Articole, București27 Oct • 16.554 vizualizări
2 comentarii

Ciprian Ciucu își anunță oficial candidatura la Primăria Capitalei: Am avut un „dialog” cu mine însumi, mi-am pus întrebările esențiale și mi-am răspuns, da pot, da se poate! / Sloganul meu va fi „Bucureștiul pus la punct”

Articole27 Oct • 1.005 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. Deși l-aș fi ales pe Drulă, ar trebui ca cei doi să colaboreze, și aici vom vedea decizia USR, pentru că dacă Drulă nu se retrage, putem risca canibali zarea voturilor și pericolul câștigării primăriei de către clanul sportivilor din infamul sector 4

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.