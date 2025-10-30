Ciprian Ciucu, despre lupta pentru Primăria Capitalei: „Mă aștept la un blat PSD-AUR. Deja sunt discuții pe sub masă” / AUR nu a anunțat până acum ce candidat susține în alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei, deși este al doilea partid ca mărime din Parlament

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat miercuri seară, la Digi24, că „ar fi o greșeală majoră” dacă scandalul din coaliție s-ar transfera în campania pentru București, adăugând că se așteaptă la un „blat PSD-AUR”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Ar fi o greșeală majoră. Sunt convins că niciunul dintre candidați nu vor ataca. Cred, am tendința să cred că nu vor ataca deschis. În laboratoare se pregătesc fel și fel de manipulări, fel și fel de atacuri neasumate prin fel și fel de influenceri, pe rețele de socializare. Este acest tip de campanie negativă, neasumată. Nu ești suficient de bărbat să spui ceea ce ai de spus cuiva în față și pui pe alții. Gândești, plătești presă, influenceri”, a spus Ciucu.

De amintit este că AUR nu a anunțat nici până acum ce candidat va susține în alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei, deși este al doilea partid ca mărime din Parlament,

Ciucu a adăugat că va face „campanie pozitivă”, precizând că „niciodată” n-a pregătit „campanie neasumată, murdară” și că se va concentra pe programul său pentru a-i convinge pe bucureșteni.

Referitor la faptul că în cursa pentru Primăria Capitalei sunt mai mulți candidați din coaliție, actualul primar al Sectorului 6 a declarat: „Da, cred că e bine, pentru că nu voiam să vedem două blocuri: unul suveranist și unul proeuropean din care să potențăm un candidat”.

Întrebat ce le spune celor care cred că în acest fel își reduce din șanse, Ciucu a susținut: „Mă aștept la un blat între AUR și PSD. S-a mai întâmplat, nu ar fi o noutate. Sunt unii oameni care nu învață nimic din propriile greșeli. Pe sub masă s-au dat drumul la niște discuții. Nu am probe, dar am informații, care îmi vin din diferite surse, și mă aștept la acest lucru.

Discuțiile există, fiecare încearcă să-și potențeze capitalul de negociere în raport cu celălalt. Vor fi mișcări, dar, în final, se vor duce în favoarea PSD. Așa a fost și în trecut. Uitați-vă la comportamentul din trecut ca să puteți descifra comportamentul din viitor.

Comportamentul din trecut, la București, că am mai avut alegeri anul trecut, al AUR a fost să pună un no name, un om pe care nu mai știu cum îl cheamă. Luat dintr-o instituție publică și prezentat ca să vină să candideze în fața oamenilor din București, nu i s-a făcut campanie, nu s-a dorit ca să câștige.

Domnul Simion își dorește o contrapondere. Primarul Bucureștiului este important, are o putere simbolică foarte mare, și, evident, nu-și va dori un astfel de pol de putere să pună un om cu o personalitate, un om care nu să fie unul de paie, care poată să fie un lider pentru acest oraș. Probabil că va fi tranzacțional”.