Autoritățile din Rusia au declarat drept „extremistă” o piesă considerată propagandistică pentru mișcarea AUE / Cum s-a născut acest fenomen social în rândul tinerilor săraci

Ministerul Justiției din Rusia a inclus melodia ‘Rozî ghibnut na gazonî, a șpana na krasnîh zonah/Roses Die on Lawns, and Thugs in Red Zones’, interpretată de cântărețul de muzică polifonică și de muzică chanson din Rusia (un stil de cântec narativ, adesea cu o lirică poetică și complexă), Mafik (Denis Malîghin), în Registrul ‘materialelor extremiste’ din Rusia., potrivit Rador Radio România.

Tribunalul din ținutul Primorie a emis o decizie în acest context în luna august 2025. Aceasta preciza că piesa este ‘de natură propagandistică’, deoarece promovează o atitudine favorabilă și pozitivă față de ideologia Mișcării AUE.

Piesa ‘Roses Die on Lawns…’ este înregistrată de cântărețul de muzică polifonică și de chanson Mafik (Denis Malîghin) și trupa Piatiletka/Cincinalul. Melodia este cunoscută și sub denumirea de ‘AUE’.

Context

„A.U.E.” (scris şi „AUE” sau „А.У.Е.” în rusă) este un fenomen care combină elemente de subcultură juvenilă, coduri carcerale, educaţie criminală informală — şi care a fost declarat oficial organizaţie extremistă în Federaţia Rusă în 2020

Activitatea AUE include recrutarea de tineri — în şcoli, internate, orfelinate, în zone sărace — pentru a adopta coduri infracţionale, a se solidariza cu „camarazi” din lumea interlopă, a prelua valori precum dispreţul faţă de autoritate, glorificarea infracţiunii, solidaritatea printre cei condamnaţi.

Se vorbeşte de „transmiterea” către minori a valorilor: colectarea de bani („obshchak” – fondul comun al infractorilor), intimidare, violenţă, mimică de gang, etc.

Autorităţile ruse spun că are membri în zeci de regiuni: până la 34.000 activi în 40 de regiuni, conform unor estimări din 2020.

Sursa: NOVAIA GAZETA / Rador Radio România / Traducerea: Violeta Drăguță