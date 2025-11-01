G4Media.ro
VIDEO Știrile săptămânii pentru tineri ocupați: noul vicepremier al României, proteste și…

VIDEO Știrile săptămânii pentru tineri ocupați: noul vicepremier al României, proteste și ce spun tinerii despre inaugurarea Catedralei

Nu ai avut timp să citești știrile săptămâna aceasta? Redacția proiectului ENTR îți propune o selecție cu cele mai importante subiecte. „Știri fără Bullshit #68” – ediția cu multe proteste și schimbări, dar și o întorsătură amuzantă de situație.  

🔵 Oana Gheorghiu, cofondatoarea “Dăruiește Viață”, a depus jurământul la Cotroceni. Premierul Ilie Bolojan spune că experiența ei va aduce încredere în guvern.

🟡 SUA retrag 800 de militari din România, parte dintr-o strategie globală spre zona Asia-Pacific. Aproximativ 1000 de soldați americani rămân însă la bazele militare din țară.

🟢 10 ani de la tragedia Colectiv. Sute de oameni au mărșăluit în București, cerânhttps://www.youtube.com/watch?v=r1XCOjyyqJYd dreptate și pedepse pentru vinovați.

🟣 Catedrala Mântuirii Neamului a fost sfințită. Este cea mai înaltă biserică ortodoxă din lume, construită cu 270 de milioane de euro, majoritar din bani publici.

🟠 Alegeri la Primăria Capitalei pe 7 decembrie. Candidații principali sunt Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR).

Protest în Piața Victoriei. 15.000 de sindicaliști au cerut demisia guvernului Bolojan, creșterea salariului minim și plata restanțelor din asistența socială.

🔴 Mercenarul român Horațiu Potra, acuzat de complot pro-rus, a fost reținut în Dubai și spune că vrea să revină voluntar în România pentru a se preda.

🟢 Un parlamentar slovac clarifică: pietonii nu au limită de viteză, după ce o neînțelegere a stârnit ironii. Legea de 6 km/h se aplică doar trotinetelor și bicicletelor de pe trotuar.

  1. Se pare că selecția e făcută de unii care nu au habar de cum gândește generația Z, ce treabă au tinerii cu numirea doamnei fără a comenta și controversele¿ ce importanță are ca în 15 ani vreo 15 mil euro anual bani publici, donați de diferite municipalități din țară, nesemnificativ de la bugetul de stat? Autonomia locală nu contează? Tinerii au răspuns la manipulărilor proeuropene, s-au incolonat să vadă minunea făurita. Și generația Z a vazut si Sagrada Familia, și catedrala Sfântul Petru de la Vatican, și catedralele din toată Europa. Se pare ca echipa ENTR gândește cam bătrânicios, dar aliniați la gândirea Comisiei. Ce mai, mândri proeuropeni.(/

