VIDEO Știrile săptămânii pentru tineri ocupați: noul vicepremier al României, proteste și ce spun tinerii despre inaugurarea Catedralei
Nu ai avut timp să citești știrile săptămâna aceasta? Redacția proiectului ENTR îți propune o selecție cu cele mai importante subiecte. „Știri fără Bullshit #68” – ediția cu multe proteste și schimbări, dar și o întorsătură amuzantă de situație.
🔵 Oana Gheorghiu, cofondatoarea “Dăruiește Viață”, a depus jurământul la Cotroceni. Premierul Ilie Bolojan spune că experiența ei va aduce încredere în guvern.
🟡 SUA retrag 800 de militari din România, parte dintr-o strategie globală spre zona Asia-Pacific. Aproximativ 1000 de soldați americani rămân însă la bazele militare din țară.
🟢 10 ani de la tragedia Colectiv. Sute de oameni au mărșăluit în București, cerânhttps://www.youtube.com/watch?v=r1XCOjyyqJYd dreptate și pedepse pentru vinovați.
🟣 Catedrala Mântuirii Neamului a fost sfințită. Este cea mai înaltă biserică ortodoxă din lume, construită cu 270 de milioane de euro, majoritar din bani publici.
🟠 Alegeri la Primăria Capitalei pe 7 decembrie. Candidații principali sunt Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR).
⚫ Protest în Piața Victoriei. 15.000 de sindicaliști au cerut demisia guvernului Bolojan, creșterea salariului minim și plata restanțelor din asistența socială.
🔴 Mercenarul român Horațiu Potra, acuzat de complot pro-rus, a fost reținut în Dubai și spune că vrea să revină voluntar în România pentru a se preda.
🟢 Un parlamentar slovac clarifică: pietonii nu au limită de viteză, după ce o neînțelegere a stârnit ironii. Legea de 6 km/h se aplică doar trotinetelor și bicicletelor de pe trotuar.
Prezintă: Denis Nistor
Surse foto-video: Inquam Photos / Octav Ganea; Bumbleedee / Dreamstime; Inquam Photos / Codrin Unici; G4Media; Magiclantern / Dreamstime
