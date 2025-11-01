O casă care îi aparține lui Shai Gilgeous-Alexander, „cel mai valoros jucător NBA” în acest sezon, a fost spartă în timp ce sportivul juca un meci

Poliţia investiga vineri o spargere la o casă care îi aparţine lui Shai Gilgeous-Alexander, jucător al echipei Oklahoma City Thunder, care a avut loc în timp ce MVP-ul NBA juca un meci, relatează AP, transmite News.ro.

Poliţia nu a confirmat cine locuia în casă şi nici nu a precizat ce s-a furat.

Poliţiştii au răspuns la un apel privind o spargere la domiciliu în jurul orei locale 19:45, joi, când echipa Thunder juca acasă împotriva Washington Wizards.

„Suspecţii au fugit din zonă înainte de sosirea poliţiei”, a precizat poliţia într-un comunicat. „Deşi nu s-au făcut arestări, nu există motive să credem că oamenii din zonă sunt în pericol.”

Spargerea a avut loc după o serie de jafuri la domiciliile unor sportivi profesionişti renumiţi din întreaga SUA în ultimele luni. Jucătorii au fost vizaţi din cauza obiectelor de lux care se crede că se află în casele lor.

Printre sportivii ale căror case au fost sparte se numără Patrick Mahomes, Travis Kelce şi Joe Burrow din NFL, Luka Doncic din NBA şi Evgeni Malkin din NHL.

Potrivit Wikipedia, Shaivonte Aician „Shai” Gilgeous-Alexander, născut pe 12 iulie 1998), cunoscut și sub inițialele SGA, este un jucător profesionist de baschet canadian care joacă pentru Oklahoma City Thunder în National Basketball Association (NBA). A fost de trei ori selecționat în echipa All-Star a NBA, de trei ori membru al echipei All-NBA First Team și a fost numit cel mai valoros jucător al NBA pentru sezonul 2024-2025. În acel sezon, el a condus echipa Thunder la primul titlu de campioană de la mutarea din Seattle la Oklahoma City, devenind al 11-lea canadian care a câștigat un titlu NBA (Sursa: Wikipedia, traducere cu Deepl.com)