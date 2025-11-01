Topul celor mai bune hoteluri din lume în 2025 / Rosewood Hong Kong, pe locul 1

Deși este deschis de numai șase ani, Rosewood Hong Kong a devenit rapid o caracteristică distinctivă a orizontului iconic al Hong Kongului, precum și o forță de care trebuie să se țină seama în peisajul hotelier de lux. După ce a ajuns de două ori în topul celor mai bune 50 de hoteluri din lume, proprietatea de 65 de etaje a ocupat primul loc în acest an, scrie CNN.

Proiectat de designerul taiwanez Tony Chi, hotelul contemporan cu 413 camere a depășit câștigătorul de anul trecut, Capella Bangkok, în lista mult așteptată a brandului global de ospitalitate 50 Best, anunțată aseară la ceremonia de decernare a premiilor de la Londra.

Angus Pitkethley, directorul complexului de vânzări și marketing pentru Rosewood Hong Kong, a declarat publicului prezent la sala de evenimente Old Billingsgate că a fost o „adevărată surpriză și o adevărată onoare” să ocupe primul loc în acest an.

Descriind lista din acest an ca „o adevărată celebrare a celor mai bune proprietăți din 22 de destinații de pe șase continente”, Emma Sleight, șefa departamentului de conținut pentru The World’s 50 Best Hotels, a avut cuvinte de laudă pentru Rosewood Hong Kong, care s-a deschis în 2019.

„Acest hotel excepțional oferă servicii de clasă mondială și experiențe senzaționale oaspeților, în inima uneia dintre cele mai aglomerate și dinamice destinații din lume”, a spus Sleight.

Între timp, Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, un refugiu cu 299 de camere situat în centrul districtului creativ al capitalei thailandeze, a ocupat locul al doilea, urmat îndeaproape de Capella Bangkok, care a ocupat locul al treilea în clasament, dominat în mare parte de hoteluri asiatice.

De fapt, Passalacqua, un hotel boutique situat în Italia, pe malul lacului Como, a fost singurul hotel non-asiatic din top cinci. Vila din secolul al XVIII-lea a ocupat locul al patrulea în acest an, devenind astfel cel mai bine clasat hotel european, și a fost numit și Cel mai bun hotel boutique.

Cele mai bune 50 de hoteluri din lume în 2025

1. Rosewood Hong Kong

2. Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River (Thailanda)

3. Capella Bangkok (Thailanda)

4. Passalacqua (Italia)

5. Raffles Singapore

6. Atlantis The Royal (Dubai)

7. Mandarin Oriental Bangkok (Thailanda)

8. Chablé Yucatán (Chocholá, Mexic)

9. Four Seasons Firenze (Florența, Italia)

10. Upper House Hong Kong