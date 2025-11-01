Israelul afirmă că ultimele rămășițe returnate din Gaza nu sunt ale niciunuia dintre ostatici

Rămășițele a trei persoane transferate în Israel din Gaza nu aparțin niciunui ostatic dispărut, potrivit rapoartelor surselor israeliene. Crucea Roșie a declarat că a transferat rămășițele neidentificate ale trei persoane în Israel vineri seara, dar surse militare israeliene au declarat agenției de știri AP că acestea nu aparțin niciunui ostatic, transmite Sky News.

La începutul acestei săptămâni, premierul israelian a ordonat atacuri aeriene asupra Gaza, care au ucis peste 100 de persoane, după ce a acuzat Hamas de o „încălcare clară” a acordului de încetare a focului prin eliberarea rămășițelor unui ostatic recuperat deja de trupe în urmă cu aproape doi ani.

Nu este prima dată când Israelul acuză Hamas de încălcarea acordului de încetare a focului, care a intrat în vigoare la 10 octombrie, prin faptul că nu returnează cadavrele ostaticilor. La 15 octombrie, armata israeliană a declarat că unul dintre cele patru cadavre returnate Israelului nu era al unui ostatic.

În conformitate cu acordul de încetare a focului, Hamas a eliberat toți ostaticii în viață deținuți în Gaza în schimbul a aproape 2.000 de palestinieni, în timp ce Israelul a acceptat să-și retragă trupele, să înceteze ofensiva și să mărească ajutorul.

Hamas a acceptat, de asemenea, să predea rămășițele celor 28 de ostatici morți în schimbul a 360 de militanți palestinieni uciși în război. Rămășițele ultimilor 11 ostatici nu au fost încă returnate.

Israel: Hamas „încalcă armistițiul”

Israelul a acuzat în mod constant Hamas că încalcă armistițiul prin întârzierea predării cadavrelor. Hamas susține că există probleme în găsirea acestora din cauza lipsei de echipamente pentru a cerceta dărâmăturile din Gaza.

Israelul a returnat vineri cadavrele a 30 de palestinieni autorităților din Gaza. La spitalul Nasser, din orașul Khan Younis, din sudul țării, personalul medical se străduia să le identifice.

Joi seara, Israelul a confirmat că rămășițele a doi ostatici, returnate de militanții palestinieni, au fost identificate ca fiind ale lui Sahar Baruch și Amiram Cooper, ambii răpiți în timpul atacului din 7 octombrie.

Până în prezent, numărul cadavrelor palestiniene returnate de Israel a ajuns la 225, dintre care doar 75 au fost identificate de familii, potrivit ministerului sănătății din Gaza.