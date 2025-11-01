VIDEO De neoprit – Mădălina Florea a doborât recordul Kolitza Balmatrail: Prima femeie din istorie cu timp sub o oră în celebra cursă de alergare montană

Mădălina Florea (32 de ani) a devenit prima femeie din istorie care termină cursa istorică de alergare montană Kolitza Balmatrail în mai puțin de o oră, transmit site-ul oficial al competiției și scottrunning.

Pe o vreme potrivnică, Mădălina a terminat solicitanta cursă în 57 de minute și 53 de secunde, cu mai mult de două minute mai bine decât cel mai rapid timp înregistrat anterior.

După un sezon excepțional în Golden Trail World Series (a câștigat seria de alergare montană), Mădălina și-a demonstrat din nou ambiția și capacitatea de a rupe barierele pe traseul tehnic din Țara Bascilor.

57 de minute și 53 de secunde: avem de-a face cu un nou record al probei.

Kolitza Balmatrai este un eveniment organizat în Balmaseda (Țara Bascilor) și găzduiește mai multe probe (12 km — „Record del Kolitza”, 25 km, martxa, probe pentru copii etc.).

Secțiunea „Record del Kolitza” este un contra-cronometru scurt, tehnic, în care au concurat nume importante din alergarea montană, iar cursa definește adesea noi repere de viteză pe traseele locale.

Mădălina a alergat cei 10 kilometri cu o medie de 04:49 minute pe kilometru.

