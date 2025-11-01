G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO De neoprit – Mădălina Florea a doborât recordul Kolitza Balmatrail: Prima…

Mădălina Florea a terminat prima seria mondială Golden Trail de alergare montană.
Mădălina Florea / Sursa foto: Mădălina Florea / Instagram

VIDEO De neoprit – Mădălina Florea a doborât recordul Kolitza Balmatrail: Prima femeie din istorie cu timp sub o oră în celebra cursă de alergare montană

Sportz1 Noi • 1.281 vizualizări 0 comentarii

Mădălina Florea (32 de ani) a devenit prima femeie din istorie care termină cursa istorică de alergare montană Kolitza Balmatrail în mai puțin de o oră, transmit site-ul oficial al competiției și scottrunning.

Pe o vreme potrivnică, Mădălina a terminat solicitanta cursă în 57 de minute și 53 de secunde, cu mai mult de două minute mai bine decât cel mai rapid timp înregistrat anterior.

După un sezon excepțional în Golden Trail World Series (a câștigat seria de alergare montană), Mădălina și-a demonstrat din nou ambiția și capacitatea de a rupe barierele pe traseul tehnic din Țara Bascilor.

57 de minute și 53 de secunde: avem de-a face cu un nou record al probei.

Kolitza Balmatrai este un eveniment organizat în Balmaseda (Țara Bascilor) și găzduiește mai multe probe (12 km — „Record del Kolitza”, 25 km, martxa, probe pentru copii etc.).

Secțiunea „Record del Kolitza” este un contra-cronometru scurt, tehnic, în care au concurat nume importante din alergarea montană, iar cursa definește adesea noi repere de viteză pe traseele locale.

Mădălina a alergat cei 10 kilometri cu o medie de 04:49 minute pe kilometru.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Evasión TV (@evasiontv.es)

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Evasión TV (@evasiontv.es)

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Evasión TV (@evasiontv.es)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Evasión TV (@evasiontv.es)

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.