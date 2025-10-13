VIDEO Mădălina Florea a câștigat seria mondială Golden Trail de alergare montană – Performanță extraordinară
Performanță fantastică pentru Mădălina Florea, sportiva noastră câștigând, în weeekend, seria mondială Golden Trail de alergare montană.
Seria Golden Trail 2025 s-a încheiat în Valle di Ledro, Trentino, iar marea câștigătoare a fost Mădălina Florea (32 de ani). Concursul se desfășoară pe teren accidentat.
Cu toate că a terminat a doua cursa din Trentino, a fost depășită după o căzătură de marea rivală Lauren Gregory, Mădălina a obținut rezultatul necesar pentru a triumfa la general.
„Am avut o mulțime de dureri care mi-au provocat disconfort, poate m-a înțepat o albină”, a povestit Mădălina la final.
„Mi-a afectat puțin performanța, dar când ești pe primul loc în clasamentul general, nu te poți plânge, trebuie doar să te bucuri de asta”, a concluzionat Mădălina Florea.
Golden Trail 2025, clasamentul general
- 1 Mădălina Florea România – Scott Running / 958 puncte
- 2 Sara Alonso / Spania – Asics / 913
- 3 Lauren Gregory /SUA – Nike ACG / 878 etc.
Sezonul 2025 a fost unul extraordinar pentru Mădălina:
- Campioană generală GTWS – 2025
- Il Golfo dell’Isola Trail (Italia) – locul 1
- Kobe Trail (Japonia), Broken Arrow Skyrace (SUA), Ledro Sky Trentino (Italia) – locul 2
- Jinshanling Great Wall Trail (China), Tepec Trail (Mexic) – locul 3
- ETC by UTMB (Chamonix) – campioană
