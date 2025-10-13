G4Media.ro
VIDEO Mădălina Florea a câștigat seria mondială Golden Trail de alergare montană…

Mădălina Florea a terminat prima seria mondială Golden Trail de alergare montană.
Mădălina Florea / Sursa foto: Mădălina Florea / Instagram

VIDEO Mădălina Florea a câștigat seria mondială Golden Trail de alergare montană – Performanță extraordinară

Sportz13 Oct

Performanță fantastică pentru Mădălina Florea, sportiva noastră câștigând, în weeekend, seria mondială Golden Trail de alergare montană.

Seria Golden Trail 2025 s-a încheiat în Valle di Ledro, Trentino, iar marea câștigătoare a fost Mădălina Florea (32 de ani). Concursul se desfășoară pe teren accidentat.

Cu toate că a terminat a doua cursa din Trentino, a fost depășită după o căzătură de marea rivală Lauren Gregory, Mădălina a obținut rezultatul necesar pentru a triumfa la general.

„Am avut o mulțime de dureri care mi-au provocat disconfort, poate m-a înțepat o albină”, a povestit Mădălina la final.

„Mi-a afectat puțin performanța, dar când ești pe primul loc în clasamentul general, nu te poți plânge, trebuie doar să te bucuri de asta”, a concluzionat Mădălina Florea.

Golden Trail 2025, clasamentul general

  • 1 Mădălina Florea România – Scott Running / 958 puncte
  • 2 Sara Alonso / Spania – Asics / 913
  • 3 Lauren Gregory /SUA – Nike ACG / 878 etc.

Sezonul 2025 a fost unul extraordinar pentru Mădălina:

  • Campioană generală GTWS – 2025
  • Il Golfo dell’Isola Trail (Italia) – locul 1
  • Kobe Trail (Japonia), Broken Arrow Skyrace (SUA), Ledro Sky Trentino (Italia) – locul 2
  • Jinshanling Great Wall Trail (China), Tepec Trail (Mexic) – locul 3
  • ETC by UTMB (Chamonix) – campioană

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

