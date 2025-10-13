VIDEO Mădălina Florea a câștigat seria mondială Golden Trail de alergare montană – Performanță extraordinară

Performanță fantastică pentru Mădălina Florea, sportiva noastră câștigând, în weeekend, seria mondială Golden Trail de alergare montană.

Seria Golden Trail 2025 s-a încheiat în Valle di Ledro, Trentino, iar marea câștigătoare a fost Mădălina Florea (32 de ani). Concursul se desfășoară pe teren accidentat.

Cu toate că a terminat a doua cursa din Trentino, a fost depășită după o căzătură de marea rivală Lauren Gregory, Mădălina a obținut rezultatul necesar pentru a triumfa la general.

„Am avut o mulțime de dureri care mi-au provocat disconfort, poate m-a înțepat o albină”, a povestit Mădălina la final.

„Mi-a afectat puțin performanța, dar când ești pe primul loc în clasamentul general, nu te poți plânge, trebuie doar să te bucuri de asta”, a concluzionat Mădălina Florea.

Golden Trail 2025, clasamentul general

1 Mădălina Florea România – Scott Running / 958 puncte

2 Sara Alonso / Spania – Asics / 913

3 Lauren Gregory /SUA – Nike ACG / 878 etc.

Sezonul 2025 a fost unul extraordinar pentru Mădălina:

Campioană generală GTWS – 2025

Il Golfo dell’Isola Trail (Italia) – locul 1

Kobe Trail (Japonia), Broken Arrow Skyrace (SUA), Ledro Sky Trentino (Italia) – locul 2

Jinshanling Great Wall Trail (China), Tepec Trail (Mexic) – locul 3

ETC by UTMB (Chamonix) – campioană

