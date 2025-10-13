UPDATE Netanyahu nu va mai participa la summitul din Egipt cu privire la Gaza

După ce s-a anunțat că va zbura la Sharm El-Sheikh pentru a participa astăzi la summitul de pace cu liderii mondiali, biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a declarat că acesta nu va face călătoria din cauza sărbătorii Shemini Atzeret-Simchat Torah, care începe în această seară, scrie Times of Israel.

UPDATE Ora 13.30 Liderii israelieni evită de obicei să călătorească în timpul sabatului evreiesc și al sărbătorilor, cu excepția circumstanțelor extraordinare.

Netanyahu îi mulțumește președintelui american Donald Trump pentru invitație și pentru „eforturile sale de a extinde cercul păcii – pacea prin forță”, a declarat biroul primului ministru.

Netanyahu nu menționează președintele egiptean Abdel Fattah El-Sissi, care l-a invitat astăzi prin telefon.

Știrea inițială

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu se va deplasa luni la summitul de la Sharm el-Sheikh, în Egipt, cu privire la Gaza, a anunţat radio-televiziunea publică israeliană, transmit agențiile de știri AFP şi dpa.

Un purtător de cuvânt al preşedinţiei egiptene a confirmat ulterior participarea lui Netanyahu.

Prezenţa premierului israelian şi cea a preşedintelui palestinian Mahmoud Abbas au fost decise de comun acord într-o discuţie telefonică avută de preşedintele american Donald Trump cu omologul său egiptean Abdel Fattah al-Sissi, care vor co-prezida summitul.

Trump va sosi în Egipt după ce li se va adresa deputaţilor din Knesset, parlamentul israelian, şi se va întâlni cu familiile ostaticilor, transmite Agerpres.

La summit vor fi prezenţi aproape 20 de lideri care vor discuta despre procesul de pace în Fâşia Gaza.

Planul de pace propus de Trump este un document în 20 de puncte ce prevede, în principal, dezarmarea grupării islamiste palestiniene Hamas, un armistiţiu imediat, eliberarea tuturor ostaticilor deţinuţi de Hamas în schimbul unor prizonieri palestinieni deţinuţi de Israel, o retragere în etape a armatei israeliene din Fâşia Gaza şi un guvern de tranziţie condus de un organism internaţional în enclava palestiniană.

Ultimii 20 de ostatici israelieni aflaţi în viaţă în Gaza au fost eliberaţi şi au revenit luni în Israel. La schimb cu ei vor fi puşi în libertate în jur de 1.900 de deţinuţi palestinieni din închisori israeliene.