Cât de multe știi despre fondurile europene de coeziune? Quiz pentru testarea cunoștințelor (episodul 3)

Testul lunii octombrie, de tip quiz, cu întrebări și răspunsuri punctuale, pentru a te ajuta să verifici cât de multe știi despre politica de coeziune a Unii Europene și, respectiv, fondurile UE nerambursabile.

Quiz-urile sunt publicate lunar de Europuls – Centrul de Expertiză Europeană, pe website și pe social media, în cadrul proiectului COHERO4EU.

Poți vedea întrebările și bifa răspunsurile aici.

Pentru primul test, din luna august, răspunsurile pot fi fi bifate aici

Pentru iar cel de-al doilea test, răspunsurile pot fi bifate aici.

Quiz-urile au rolul de a crește nivelul de informare despre politica de coeziune și vor fi publicate în fiecare lună pe site-ul Europuls și pe canalele de social medial Europuls și G4Media.