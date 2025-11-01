Cât de multe știi despre fondurile europene de coeziune? Quiz pentru testarea cunoștințelor (episodul 3)
Testul lunii octombrie, de tip quiz, cu întrebări și răspunsuri punctuale, pentru a te ajuta să verifici cât de multe știi despre politica de coeziune a Unii Europene și, respectiv, fondurile UE nerambursabile.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Quiz-urile sunt publicate lunar de Europuls – Centrul de Expertiză Europeană, pe website și pe social media, în cadrul proiectului COHERO4EU.
Poți vedea întrebările și bifa răspunsurile aici.
Pentru primul test, din luna august, răspunsurile pot fi fi bifate aici
Pentru iar cel de-al doilea test, răspunsurile pot fi bifate aici.
Quiz-urile au rolul de a crește nivelul de informare despre politica de coeziune și vor fi publicate în fiecare lună pe site-ul Europuls și pe canalele de social medial Europuls și G4Media.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.